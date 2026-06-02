Víctor Pérez Estévez presenta libro en Gondomar
N.P.
Gondomar
A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 20.00 horas a presentación do libro «Non plantaremos millo en abril», gañador do XXIX Premio Francisco Añón de poesía, por parte do seu autor, Víctor Pérez Estévez, de Panxón. O poemario achega o universo persoal do poeta mesturando o cotián cos coidados e conectando xeracións.
