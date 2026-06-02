Mueven toneladas de arena en la playa de Santa Marta de Baiona por segunda vez este año

La maquinaria ha regresado a la playa baionesa de Santa Marta tan solo cuatro meses después de la última vez. El Concello ha desplegado el operativo de preparación de sus arenales para la temporada de baño y el caso de este arenal urbano requiere, como cada año trabajos más intensivos que en el resto. Las corrientes, como sucede cada año, desplazan la arena hacia la desembocadura del río Baíña y destapan los cantos rodados en el otro extremo, por lo que, llegado el momento, el gobierno municipal devuelve el material a su sitio para «garantizar la seguridad y la comodidad» de los bañistas, explica el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Bahamonde.

Una excavadora y un volquete trabajan desde ayer lunes en esta concurrida playa para que todo esté a punto para el verano, aunque las altas temperaturas ya han adelantado las visitas a los arenales.

La excavadora retira la arena acumulada en la desembocadura del río Baíña para que el volquete la lleve al otro extremo de la playa. / Alba Villar

El mar «rompe contra el muro de contención del paseo» a lo largo del invierno y la arena se desplaza generando una especie de isla en la desembocadura del Baíña, por lo que es necesario llevarla al otro lado de la playa «para tapar esa zona de rocas a la vista que puede resultar incómoda para los usuarios e incluso peligrosa para los niños».

La de estos días es la segunda intervención del Ayuntamiento en esta playa este año. En febrero, tras el tren de borrascas que azotó la costa pontevedresa y que causó cuantiosos destrozos en Praia América y Panxón, el gobierno municipal recogió la arena desplazada al paseo hasta taparlo por completo y creó una especie de duna artificial a modo de parapeto para evitar un mayor deterioro del espacio natural.

Ahora, como estaba previsto, el Concello finalizará la habitual recolocación de la arena previa al verano y continuará con el acondicionamiento de las demás playas.

Noticias relacionadas

La operación desata las críticas de la ciudadanía crítica con el relleno del puerto deportivo, que considera que los efectos de este tipo de "agresiones" a la bahía son las causas de que la playa pierda cada año más arena.