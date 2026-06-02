Patrimonio
Gondomar señaliza sus 18 kilómetros de Camiño de Santiago e invita a recorrerlo
El Concello prevé organizar rutas para dar a conocer el itinerario y promocionarlo de cara a solicitar a la Xunta su oficialización
Está documentado al detalle en el libro «Camiño da Nosa Señora do Norte a Santiago. O fito da ponte de Mañufe», presentado recientemente por el arquitecto y experto en patrimonio histórico local Antonio Soliño y editado por el Concello de Gondomar con la finalidad de poner en valor su alternativa al Camiño Portugués de cara a solicitar a la Xunta la oficialización. Ahora el gobierno municipal ha iniciado la señalización del tramo de algo más de 18 kilómetros de esta ruta jacobea que atraviesa el municipio con el mismo objetivo y para que vecinos y visitantes puedan recorrerlo por su cuenta con indicaciones sobre los lugares por los que pasan y la dirección a tomar para completarlo. Cada intersección y punto estratégico del trazado contará con tótems informativos de madera.
Se trata de potenciar una vez más este itinerario histórico, del que ya existen referencias en el siglo XIII, según el estudio de Soliño, y «avanzar cara o seu recoñecemento definitivo por parte da Xunta de Galicia e atraer novos peregrinos e visitantes interesados en descubrir os marabillosos paraxes, a riqueza arqueolóxica e o amplo patrimonio material e inmaterial do territorio gondomarés», destaca el alcalde, Paco Ferreira. Para darlo a conocer entre los vecinos, el gobierno municipal prevé organizar rutas guiadas en los próximos meses, afirma el regidor.
Trazado
El Camiño da Nosa Señora do Norte se separa del Camiño Portugués central en Barcelos y continúa por los municipios de Viana do Castelo, Caminha y Vilanova de Cerveira, antes de entrar en Galicia por Goián, en Tomiño. A Gondomar llega por la capilla de Os Remedios, en Couso, y continúa en descenso por Forca de Lobos hasta A Feira da Doce, en las proximidades del pazo do Conde, que bordea en dirección a Pousada para llegar a la iglesia parroquial de Mañufe. Posteriormente se dirige al barrio de A Ponte, donde cruza el río Miñor, para continuar por el Cruceiro do Acordo, A Pousa de Fontán y entrar en Vilaza por el Cruceiro do Portelo.
La ruta continúa por el pazo de Pampillón y llega a Areíña y se dirige a O Tumbio, en Vincios. Desde allí continúa por el barrio de A Rocha hasta el Muíño Gaiteiro y entra en el municipio de Vigo por Valadares para posteriormente seguir hacia Redondela, donde vuelve a enlazar con el Camiño Portugués central hacia Compostela.
«O noso obxectivo é consolidar este Camiño como un importante atractivo turístico, cultural e patrimonial, favorecendo tamén o desenvolvemento económico e a promoción do territorio», añade Ferreira.
