Se buscan 39 socorristas para las playas de Baiona y Nigrán

El servicio de salvamento regresará a los arenales del Val Miñor el 1 de julio. Así lo espera la Mancomunidade, que oferta un total de 39 plazas, 38 de socorrista y 1 de coordinación, las mismas que llegaron a completarse el verano pasado en dos convocatorias. Así lo publica este martes el organismo comarcal en el Boletín Oficial de la Provincia en un anuncio que da 5 días de plazo a los y las aspirantes para presentar la instancia y documentación necesarias.

Será la misma cantidad de vigilantes que el año pasado los que integrarán la plantilla de socorristas, si como en los últimos veranos se llegan a cubrir todas las plazas. En el ejercicio anterior fue necesaria una segunda convocatoria para completar la plantilla, ya que arrancó la temporada oficial de baño el 1 de julio con 31 y los ocho restantes se incorporaron un par de semanas después.

En esta ocasión, también está previsto cubrir las vacantes, tal y como indica el presidente de turno de la Mancomunidade, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.

Atrás quedan los veranos de déficit de personal en el servicio por falta de profesionales titulados en la comarca y alrededores. Desde 2020, el Concello de Nigrán, y más tarde el de Baiona, han organizado cursos gratuitos para obtener la certificación oficial necesaria, de manera que aumentó considerablemente el número de demandantes. Hasta entonces, quien quisiese formar parte del equipo de control y rescate en las playas debía desplazarse a A Coruña y asumir gastos de matrícula y estancia allí completar la formación, una dificultad añadida para la juventud miñorana.

Noticias relacionadas

Los salarios brutos contemplados en la convocatoria son de 1670,22 euros brutos al mes para la persona que asuma las tareas de coordinación y 1.590,07 para las que ocupen las plazas de socorrista.