Baiona celebra su campeonato de pesca submarina el sábado

El Club Pérez Sub y el Concello de Baiona organizan este sábado, día 6 de junio, el 8º Open Social de Pesca Submarina Villa de Baiona, que se disputa en cabo Silleiro.

El formato del campeonato será individual con salida desde tierra, con una duración de cinco horas y donde se aplicará el reglamento vigente para este tipo de pruebas en Galicia. Las capturas se donarán a la ONG Ayuda al Mundo Necesitado.