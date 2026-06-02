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Baiona celebra su campeonato de pesca submarina el sábado

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N.P.

Baiona

El Club Pérez Sub y el Concello de Baiona organizan este sábado, día 6 de junio, el 8º Open Social de Pesca Submarina Villa de Baiona, que se disputa en cabo Silleiro.

El formato del campeonato será individual con salida desde tierra, con una duración de cinco horas y donde se aplicará el reglamento vigente para este tipo de pruebas en Galicia. Las capturas se donarán a la ONG Ayuda al Mundo Necesitado.

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