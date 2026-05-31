Hallan en Monteferro el cuerpo de un vecino de A Ramallosa desaparecido en marzo

Dos personas encontraron ayer en Monteferro un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición, prácticamente momificado. Fuentes de la investigación apuntan a que el cadáver podría corresponder a un vecino de A Ramallosa cuya desaparición fue denunciada en marzo.

En todo caso, la autopsia confirmará la identidad del fallecido y arrojará luz sobre las circunstancias de su muerte, aunque en un principio no se apreciaron signos de violencia en el cadáver, por lo que no se descarta el suicidio como hipótesis de lo ocurrido.

Fueron un padre y una hija los que lo encontraron junto a un árbol en la zona forestal de la cima de Monteferro, cuando jugaban con la aplicación «Geocaching», que consiste en encontrar tesoros escondidos por todo el mundo. Dieron aviso a los servicios de emergencia y en el lugar se personaron agentes de la Guardia Civil, además del equipo forense, que solicitaron la ayuda de los bomberos para trasladar el cuerpo, dado que se encontraba en una punto de difícil acceso.

Los servicios funerarios se llevaron el cadáver al Instituto Anatómico Forense, donde se le realizarán los estudios pertinentes que revelarán más datos sobre lo ocurrido.

Ubicación cerca del punto marcado en el mapa

Después de comer en el merendero situado en las inmediaciones de la Batería J3 que da hacia Panxón, el hombre y la niña decidieron activar esta web para buscar alguno en las inmediaciones. Muy popular a nivel mundial, ambos la utilizan desde hace un mes y ya han localizado unos 40 en el área de Vigo. Fue entonces cuando detectaron que había uno a apenas 100 metros ladera abajo hacia el mar.

Localización y comentarios en la aplicación sobre el paradero del cuerpo / Geocaching

Después de revisar el punto marcado en la app con las coordenadas hubo varias pistas que llamaron su atención: una almohada hinchable, unas mantas y un olor desagradable llamaron su atención. Decidieron adentrarse otros 15 metros hacia la costa y encontró los restos momificados junto a un tupper de plástico con comida.

El avanzado estado de descomposición hizo imposible determinar si se trataba de un varón o una mujer así como su edad. Sin embargo, su estructúra ósea apuntaba a un hombre.

El implicado se encontraba en una zona de difícil acceso en el alto de este paraje hacia las islas Estelas, lo que pudo hacer que no fuera hallado con anterioridad. Los propios agentes del instituto armado apuntaron a que dado el estado de momificación del cuerpo podría llevar ahí varias semanas.