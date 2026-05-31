Condenan al Concello de Baiona a indemnizar a una vecina por una caída en el casco histórico

La Sección Contencioso Administrativa Plaza Número 1 del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado al Ayuntamiento de Baiona a compensar con un total de 6.331,44 euros a una vecina del municipio por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en el entorno de Santa Liberata, en pleno casco histórico.

El incidente tuvo lugar el 25 de septiembre de 2021, cuando en la zona se estaba celebrando la tradicional feria de la miel y las nueces. La mujer caminaba por la calle que discurre tras la capilla, y perdió el equilibrio tras meter el pie en uno de los socavones que presentaba el pavimento en el que faltaban varias de las losas de pizarra que lo conforman. El impacto con el suelo le causó una fractura del radio distal izquierdo extra-intra articular.

Tras acudir sin éxito a la vía administrativa, la mujer llevó el asunto a los tribunales y presentó un recurso contencioso administrativo contra el Concello y contra la aseguradora que lo representó, Mapfre. Reclamaba un total de 10.420,57 euros, más los intereses legales, en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios, al considerar que el tropiezo fue causado por el deterioro de la vía pública.

La sentencia estima parcialmente el recurso de la demandante. Le otorga la indemnización por las lesiones temporales sufridas tras la caída, que la obligaron a permanecer de baja laboral un total de 110 días, pero no las secuelas en el rango de movimiento del brazo que reclamaba.

En cualquier caso, el fallo judicial concluye que el Concello tiene responsabilidad en la causación del daño, dado que el defecto de la calzada «es de suficiente entidad, tal y como se aprecia en las fotografías del informe de la Policía Local, como para producir un tropiezo y caída». Y es que los agujeros tenían una profundidad de unos 5 centímetros y un diámetro en algunos casos que superaba los 50 centímetros.

Imágenes aportadas con la demanda, con los socavoces que recogió el atestado policial a la izquierda. / /

Rechaza la magistrada la argumentación de la defensa de la Administración local y de su aseguradora, que alegaron que «la zona no estaba destinada al tránsito de vehículos y no de peatones, siendo además imputable la caída a la desatención de la mujer, pues el defecto era visible a simple vista». La resolución judicial incide en que «la zona sí estaba destinada al tránsito peatonal, tal como puede apreciarse en la señal existente a la entrada de la vía que la señaliza como zona residencial con velocidad limitada a 20 km/h». «A mayores», sostiene la jueza, «se estaba celebrando en el lugar una romería, por lo que toda la zona estaba cerrada al tráfico y era de uso exclusivamente peatonal».

El caso fue dirigido por el abogado Alejandro Pereira, del despacho baionés Pereira & Márquez Abogados. El letrado destaca el interés público de la sentencia «porque incide en la responsabilidad de las administraciones en el mantenimiento adecuado de los espacios peatonales y en el derecho de la ciudadanía a reclamar cuando sufre daños derivados del mal estado de la vía pública».

Las arcas públicas baionesas han tenido que sufragar otras dos indemnizaciones por caídas en los últimos años. En julio del año pasado, otro juez imponía 3.000 euros de compensación a otra vecina que se cayó al meter el pie en un desagüe del campo de fútbol de O Aral, por una rejilla que se movió. Y en diciembre de 2024, otro fallo judicial oobligaba al Ayuntamiento a abonar otros 13.000 euros a otra mujer que se rompió una pierna al caerse en el Camiño do Valentón, en O Burgo, por «no poner solución a una situación de peligro».