El instituto de Nigrán que enseña por qué con Franco no se vivía mejor

«Franco creó la Seguridad Social», «con Franco no había paro», «los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo», «la inmigración es igual a delincuencia»... No es extraño escuchar bulos como estos en las aulas de los institutos. En el IES Escolas Proval de Nigrán se han pronunciado en alguna ocasión. «Hai alumnado moi influenciado polas redes sociais que divulga estas mensaxes falsas e nós intentamos contrarrestalo con coñecemento», explica David Costa Giráldez, profesor de Historia del centro. Su departamento, el de Lingua e Literatura Galega y la biblioteca del instituto han puesto en marcha un programa de memoria democrática que complementa los contenidos curriculares sobre la guerra civil y la dictadura con historias reales de lo que ocurría por aquel entonces en el entorno más cercano.

Y es que estos temas figuraban hasta los años 90 del pasado siglo la guerra civil al final de los libros de texto de Historia, por lo que casi siempre terminaba el curso sin abordarlos. Se empezaron a enseñar tras aprobarse en 2007 la Ley de Memoria Histórica, aunque sin profundizar en la mayoría de los casos. La situación no ha cambiado demasiado pese a que el artículo 44 de la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que los planes de formación deben incluir el «el tratamiento escolar» de la guerra y la dictadura, impulsando «el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición» de la violencia política o los regímenes totalitarios. En el Proval aplican la normativa a rajatabla porque sus docentes de la materia creen «moi interesante incidir en todo isto, no respecto polos dereitos humanos», señala David Costa, porque las ideas fascistas y xenófobas abundan en las redes «e hai rapaces que interiorizan o odio cara o diferente, incluso cara colectivos de diversidade sexual».

«Non son moitos, pero fan barullo e poden chegar a intimidar compañeiros. É un perigo», subraya el profesor, sobre todo «porque estamos falando de rapaces en formación e todos eses exabruptos poden parecerlles divertidos». De ahí que el instituto haya iniciado este curso este plan de actividades complementarias que muestra la huella que el franquismo dejó en el Val Miñor y alrededores con visitas a lugares de memoria, además de impartir los contenidos alrededor de la represión, el respeto a los derechos humanos y la importancia de los sistemas democráticos.

Se han desplazado a A Guarda para conocer lo que queda de la prisión y campo de concentración de Camposancos, a Oia para ver la exposición de grabados que los prisioneros en el monasterio realizaron en las paredes del edificio, donde se hacinaron hasta 4.500 personas en un espacio para 250 y donde se desconoce la cantidad de los que murieron de hambre y enfermedades diversas.

El alumnado y profesorado, en la reciente visita a San Simón. / /

La Volta dos Nove, la curva de la carretera PO-552 en Baredo en la que fueron brutalmente asesinados nueve vecinos de la comarca miñorana por sus ideas y actividades sindicales, también recibió al alumnado de 4º de ESO, curso en el que se imparten estos contenidos. Conocieron también esta semana la isla de San Simón, campo de concentración y colonia penitenciaria franquista entre 1936 y 1943 por la que pasaron más de 6.000 presos políticos republicanos, sometidos a condiciones de hacinamiento, desnutrición y represión, explica Mikel Iribar López, otro docente de Historia del instituto.

A esta excursión a Cesantes los acompañó el alcalde de Nigrán, Juan González, historiador de profesión y coautor del libro «Aillados. A memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón» junto con Antonio Caeiro y Clara de Sáa. El regidor publicó también «Nigrán. Memoria dunha guerra (1936-1939)» con testimonios de personas que sufrieron la represión en el municipio y por ello ofreció también una charla recientemente en el aula, donde también impartió una charla la periodista e investigadora Montse Fajardo, experta en la represión a las mujeres.

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La intención es continuar el curso que viene con la iniciativa, «quizais repetir as saídas, profundizar sobre a represión do profesorado que o alumnado descoñece, como o caso do mestre Vázquez Grela aquí mesmo, en Nigrán, ver a película de San Simón...», indican los docentes.