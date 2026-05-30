Un grupo de senderistas localiza un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Monteferro (Nigrán)

Tercer suceso en un sábado negro en la provincia de Pontevedra. Después de la muerte de un motorista en Arbo antes del mediodía y el incendio en una vivienda del centro de Vigo que obligó a evacuar a una mujer de avanzada edad en estado crítico, el 112 Galicia alertó de un nuevo fallecimiento a primera hora de la tarde en Nigrán.

Un grupo de senderistas que se encontraba de ruta por Monteferro encontró un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición, dando aviso a las 16.06 horas al GES de Val Miñor y Guardia Civil y cuatro minutos después al 112.

El implicado se encontraba en una zona de difícil acceso en el alto de este paraje hacia Panxón, lo que pudo hacer que no fuera hallado con anterioridad. Al mismo tiempo, las elevadas temperaturas de los últimos días podrían haber acelerado este proceso.

Investigación abierta

En estos momentos son las fuerzas del orden las que llevan la investigación del caso. Por el momento se desconoce la edad, género o cualquier dato sobre el fallecido, ya que tampoco constan denuncias recientes sobre desapariciones.

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