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Gondomar acolle hoxe venres un té con Begoña Caamaño

Begoña Caamaño.

Begoña Caamaño. / Xoán Álvarez

R.V.

Gondomar

A libraría Libraida de Gondomar organiza hoxe venres 29 ás 18.00 horas un té con Begoña Caamaño. Será un encontro con merenda no que a escritora, contacontos e actriz Paula Carballeira presentará o libro «Begoña Caamaño: O transgredir das ondas» e falará da vida e obra da autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.

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