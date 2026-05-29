Gondomar acolle hoxe venres un té con Begoña Caamaño

A libraría Libraida de Gondomar organiza hoxe venres 29 ás 18.00 horas un té con Begoña Caamaño. Será un encontro con merenda no que a escritora, contacontos e actriz Paula Carballeira presentará o libro «Begoña Caamaño: O transgredir das ondas» e falará da vida e obra da autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.