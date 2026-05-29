Gondomar acolle hoxe venres un té con Begoña Caamaño
R.V.
Gondomar
A libraría Libraida de Gondomar organiza hoxe venres 29 ás 18.00 horas un té con Begoña Caamaño. Será un encontro con merenda no que a escritora, contacontos e actriz Paula Carballeira presentará o libro «Begoña Caamaño: O transgredir das ondas» e falará da vida e obra da autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.
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