Baiona reestrena el parque de A Palma tras dos meses de reforma

Cientos de niños regresaron ayer jueves a su espacio de juegos en Baiona tras una rehabilitación integral. El parque de A Palma vuelve a estar operativo después de las reparaciones que costaron algo más de 36.000 euros, según informa el gobierno municipal, y se desarrollaron durante los últimos dos meses.

Realizados ocho año después de la última reforma integral en 2018, los trabajos consistieron en la restauración y mejora de columpios, juegos múltiples, balancines, toboganes, carrusel, rueda, tirolina y también de la zona de calistenia, además de la reparación de las estructuras de madera y el tratamiento y galvanizado de los elementos metálicos. Se han sustituido también piezas deterioradas, se ha renovado la tornillería y le mejorado el pavimento de caucho.

Familias ayer en el parque de A Palma recién reformado. / Marta G. Brea

El objetivo era optimizar la seguridad, recalcan desde el equipo de gobierno, y la funcionalidad del recinto, que presentaba un importante deterioro «por el paso del tiempo, el uso intensivo y las condiciones propias del entorno marítimo, de salinidad y de exposición al viento.

La ejecución se desarrolló con «el máximo respeto a la configuración original del parque y a la normativa de seguridad» y fue la empresa Nelmar S.L.U. la encargada de llevarla a cabo dentro del contrato de conservación y mantenimiento del parque infantil de A Palma.

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Han sido numerosas las quejas por el deterioro de los parques baioneses, especialmente este de A Palma y el de Cova Terreña. El gobierno local indica que trata de mejorar estos espacios de convivencia, reforzando su «apuesta por una villa pensada para las familias, donde la infancia siga ocupando un lugar prioritario».