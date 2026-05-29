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170.000 euros provinciales para el pabellón de Gondomar

La diputada y portavoz del PP visitó el pabellón de Gondomar.

La diputada y portavoz del PP visitó el pabellón de Gondomar.

R.V.

Gondomar

La Deputación de Pontevedra aprobará hoy viernes destinar una ayuda de 169.967 euros para que el Concello de Gondomar realice mejoras en el pabellón Bernabé Costas Miranda. La partida, según indica la diputada y portavoz del PP en la Corporación, Paula Bouzós, servirá para financiar más del 80% de las obras de reforma y ampliación del espacio deportivo.

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