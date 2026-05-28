Panxón reúne a 200 ajedrecistas el sábado en el Torneo Dani Da Rocha Prol
R.V.
El Club de Xadrez Laroca organiza, con la colaboración del Concello de Nigrán, la décimo tercera edición del Torneo Dani Da Rocha Prol, prueba integrada en el XIX Circuíto Galego de Promoción. Un total de 200 ajedrecistas de toda Galicia jugarán en el pabellón de deportes de Panxón este sábado, día 30 de mayo, en formato suizo a siete rondas con diferentes ritmos según la categoría, desde sub-8 hasta sub-20.
Las partidas arrancarán a las 11.00 horas y la última ronda tendrá lugar a las 18.30 horas.
Dani Da Rocha Prol formaba parte del club organizador cuando en 2011 una cardiopatía acabó con su vida. Desde entonces, su familia y amigos organian cada año en su memoria este torneo que se ha convertido en una de las mayores fiestas del ajedrez de Galicia.
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