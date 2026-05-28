El nigranés Adrián Trillo completa su reto de 400 kilómetros en bici

A una media de 24,6 kilómetros por hora y durante un total de 16 horas y 37 minutos. El nigranés Adrián Trillo, vecino de Panxón, ha completado su reto de 400 kilómetros de carrera continua en bicicleta sin incidencias.

Partió de Madrid a las 4.00 de la madrugada del miércoles con la marca "Nigrán, equilibrio natural" del Concello en el maillot y llegó al destino, en Valencia, pasadas las 22.30 de la noche con "gran satisfacción por haberlo conseguido" y pese a las altas temperaturas registradas durante el día.

En la propia bici llevaba todos los alimentos que necesitaba para este desafío, además de herramientas por si surgía alguna avería. Su padre lo seguía a distancia por si necesitaba apoyo pero no fue necesario que lo alcanzase.

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Ahora le queda celebrar el objetivo conseguido, aunque ya piensa en el próximo reto, un "everesting", que consiste en ascender y descender un mismo segmento de montaña repetidamente hasta acumular los 8.848 metros de desnivel positivo, la altitud del Everest. Espera recorrer catorce veces el tramo entre Santa Marta, en Baiona, hasta el Alto da Groba.