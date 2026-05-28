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El grupo Juzz cierra el Primavera de Jazz

El grupo Juzz.

El grupo Juzz.

R.V.

Nigrán

El ciclo Primavera de Jazz del Concello de Nigrán se despide este sábado, día 30, con el grupo Juzz, liderado por el guitarrista Virxilio Da Silva e integrado por Rosolino Marinello, Álex Salgueiro, Xan Campos, Felix Barth y Iago Fernández. Será a las 20.30 en el auditorio municipal.

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