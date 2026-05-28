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Aniversario

Emilia Freire sopla las cien velas en Baiona

Emilia Freire, con el alcalde y la edil de Servizos Sociais.

Emilia Freire, con el alcalde y la edil de Servizos Sociais.

R.V.

Baiona

Un siglo cargado de historia, recuerdos y cariño celebró el martes la baionesa Emilia Freire Freire. Rodeada de su familia, esta veterana vecina del municipio festejó su cumpleaños y recibió numerosas muestras de afecto de sus numerosas amistades. No faltó el repaso a toda una vida de trabajo y sacrificio para sacar adelante a una familia muy querida ni tampoco los brindis por tantos pequeñoslogros. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y la concejala de Servizos Sociais, Ana Iglesias, la visitaron para entregarle un ramo de flores y trasladarle el reconocimiento de todo el vecindario.

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