Aniversario
Emilia Freire sopla las cien velas en Baiona
R.V.
Baiona
Un siglo cargado de historia, recuerdos y cariño celebró el martes la baionesa Emilia Freire Freire. Rodeada de su familia, esta veterana vecina del municipio festejó su cumpleaños y recibió numerosas muestras de afecto de sus numerosas amistades. No faltó el repaso a toda una vida de trabajo y sacrificio para sacar adelante a una familia muy querida ni tampoco los brindis por tantos pequeñoslogros. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y la concejala de Servizos Sociais, Ana Iglesias, la visitaron para entregarle un ramo de flores y trasladarle el reconocimiento de todo el vecindario.
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