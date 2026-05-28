Baiona reúne a 700 comensales en su Festa dos Maiores

La tradicional Festa dos Maiores que cada año por estas fechas organiza el Concello de Baiona volvió a desbordar las expectativas. Un total de 700 personas acudieron a a la cita para disfrutar de una divertida velada, de los esperados reencuentros anuales y de la buena mesa.

La jornada arrancó a las 11.30 con la recogida de los invitados en autobuses parroquia por parroquia para reunirse en la ex colegiata, donde tuvo lugar una misa. A continuación fueron trasladados al restaurante Rocamar, donde dieron cuenta de un suculento almuerzo, seguido de música y baile.

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Un momento de la Festa dos Maiores, en el restaurante Rocamar. / Marta G. Brea

El gobierno municipal y parte de la oposición participaron en el convite, al que asistió Perfecto Rodríguez, gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.