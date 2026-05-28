Tercera edad
Baiona reúne a 700 comensales en su Festa dos Maiores
Todos ellos disfrutaron de una comida en el restaurante Rocamar seguida de baile
La tradicional Festa dos Maiores que cada año por estas fechas organiza el Concello de Baiona volvió a desbordar las expectativas. Un total de 700 personas acudieron a a la cita para disfrutar de una divertida velada, de los esperados reencuentros anuales y de la buena mesa.
La jornada arrancó a las 11.30 con la recogida de los invitados en autobuses parroquia por parroquia para reunirse en la ex colegiata, donde tuvo lugar una misa. A continuación fueron trasladados al restaurante Rocamar, donde dieron cuenta de un suculento almuerzo, seguido de música y baile.
El gobierno municipal y parte de la oposición participaron en el convite, al que asistió Perfecto Rodríguez, gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
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