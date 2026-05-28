Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez al Congreso«Caso Oresa»Botín del IvyMorre Antolín AlcántaraFin huelga basura VigoDía Fuerzas Armadas VigoArena Praia AméricaIlaix Moriba
instagramlinkedin

Tercera edad

Baiona reúne a 700 comensales en su Festa dos Maiores

Todos ellos disfrutaron de una comida en el restaurante Rocamar seguida de baile

La tradicional Festa dos Maiores de Baiona reúne a 700 vecinos en el restaurante Rocamar, en Baredo.

La tradicional Festa dos Maiores de Baiona reúne a 700 vecinos en el restaurante Rocamar, en Baredo.

Marta G. Brea

Neli Pillado

Baiona

La tradicional Festa dos Maiores que cada año por estas fechas organiza el Concello de Baiona volvió a desbordar las expectativas. Un total de 700 personas acudieron a a la cita para disfrutar de una divertida velada, de los esperados reencuentros anuales y de la buena mesa.

La jornada arrancó a las 11.30 con la recogida de los invitados en autobuses parroquia por parroquia para reunirse en la ex colegiata, donde tuvo lugar una misa. A continuación fueron trasladados al restaurante Rocamar, donde dieron cuenta de un suculento almuerzo, seguido de música y baile.

Noticias relacionadas

Un momento de la Festa dos Maiores, en el restaurante Rocamar.

Un momento de la Festa dos Maiores, en el restaurante Rocamar. / Marta G. Brea

El gobierno municipal y parte de la oposición participaron en el convite, al que asistió Perfecto Rodríguez, gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
  2. Huelga de recogida de basura en Vigo: estas son las dos líneas rojas del comité de empresa
  3. Una promotora de Sarria compra el edificio inacabado de la calle Álvaro Cunqueiro de Lalín
  4. Los taxistas «cazan» a un VTC con dos matrículas distintas el mismo día
  5. El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
  6. Teniente Jorge Villodre, médico y militar: «Podemos atender heridos bajo fuego o estabilizar en condiciones muy limitadas, cosas que en la medicina civil no se ven tanto»
  7. La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
  8. Más de 2.800 militares (y un carnero) comienzan los ensayos para el Día de las Fuerzas Armadas en Plisan

La tradicional Festa dos Maiores de Baiona reúne a 700 vecinos en el restaurante Rocamar, en Baredo.

Baiona reúne a 700 comensales en su Festa dos Maiores

Baiona reúne a 700 comensales en su Festa dos Maiores

Mercadillo a favor de la Escola María Soliña en la India

Mercadillo a favor de la Escola María Soliña en la India

Mercadillo solidario en Cangas

Mercadillo solidario en Cangas

Una magistrada dice que el Social no es el cauce para la demanda de una edil que culpa al alcalde de Barbadás de no protegerla tras el presunto acoso sexual de un compañero

Una magistrada dice que el Social no es el cauce para la demanda de una edil que culpa al alcalde de Barbadás de no protegerla tras el presunto acoso sexual de un compañero

Una vuelta a la cancha por una noble causa

Una vuelta a la cancha por una noble causa

El «caso Oresa» explota en una trama de fraude masivo de compra de maquinaria investigada desde Barcelona: «Nos dejó de pagar»

El «caso Oresa» explota en una trama de fraude masivo de compra de maquinaria investigada desde Barcelona: «Nos dejó de pagar»

O pianista cangués de jazz Xan Campos gaña o Premio Martín Códax co seu disco "Amorodios"

O pianista cangués de jazz Xan Campos gaña o Premio Martín Códax co seu disco "Amorodios"
Tracking Pixel Contents