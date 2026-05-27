Santa Liberata: de isla de calor a refugio climático en Baiona con árboles de gran porte

Si hay un espacio público en Baiona impracticable en verano es el entorno de la histórica capilla de Santa Liberata. El desarrollismo de las últimas décadas del siglo pasado acabó con uno de los lugares de reunión más agradables de la villa real, el bulevar que rodeaba la ermita y donde se sigue celebrando la popular feria de la miel y las nueces pese a las altas temperaturas que alcanza en las jornadas soleadas. El calentamiento global ha convertido la zona en isla de calor y el proyecto que el Concello planea desde hace años pretende dar la vuelta a la situación. Se trata de recuperar el aspecto original de la plaza y convertirlo en refugio climático a la sombra de 54 árboles de gran porte además de suprimir aparcamientos y limitar el tráfico rodado para dar protagonismo a la gente a pie.

La reurbanización de este lugar tan emblemático que conecta el casco histórico con el ensanche arrancará en breve. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña espera que las obras comiencen este verano. El Concello sacó a concurso público el proyecto por importe de 1.490.505 euros, financiados al 100% por la Deputación de Pontevedra, y en los próximos días se reunirán las mesas de contratación para adjudicar los trabajos. El plazo de ejecución que establece el pliego es de 9 meses y podría estar listo antes de finalizar el mandato, siempre que las condiciones meteorológicas y las catas arqueológicas lo permitan.

Recreación del entorno de Santa Liberata cuando finalice la rehabilitación. / /

Hace un año que el actual gobierno municipal preveía poner en marcha esta intervención, después de renunciar a la subvención europea que había otorgado el Gobierno central al anterior por errores en proyectos asociados que impedirían cumplir con los plazos. Pero finalmente la ha retrasado para incorporar mejoras importantes.

El centro de transformación de electricidad quedará soterrado

En el plan inicial no estaba incluida la sustitución total del saneamiento en el entorno, cuestión que el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, considera «lógica». «Sería absurdo no aprovechar las obras para dejarlo renovado», indica. Se incrementa además en 300 metros cuadrados el ámbito de actuación, se soterrará el centro de transformación de electricidad «que desentona con el entorno provocando un gran impacto paisajístico», explica el regidor, y se aumenta también la superficie de piedra natural a costa del hormigón visto, además de aumentar el tamaño de los árboles.

Si el diseño inicial contemplaba 29 liquidámbares de 25 a 30 centímetros de diámetro con las copas a 1 metro del suelo, ahora serán de 30-35 centímetros de diámetro y copados a partir de 1,80-2,00 metros. Preveía asimismo otros 25 cerezos japoneses de 16 a 18 centímetros de perímetro del tronco con cepellón que pasan a ser de 20-25 centímetros. Así aportarán, indica el proyecto, «regulación climática antes do esperado».

La reordenación prevé una gran plataforma única que elimine barreras arquitectónicas y mejore la accesibilidad. Y es que el entorno presenta discontinuidades entre aceras y pavimentos y un vial circundante a cota superior.

Los problemas urbanos y de movilidad que representa la rotonda mal resuelta y poco funcional y la zona de carga y descarga ineficaz se resolverán con la limitación al tráfico y el traslado de los contenedores, explica Almuiña.

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En definitiva, lo que se pretende es «crear un gran pulmón verde en el corazón del casco histórico», recalca el alcalde, que subraya la importancia de este espacio público, «no solo por la presencia de dos bienes de interés cultural como son la capilla de Santa Liberata y la iglesia parroquial, sino también por el paso del Camiño Portugués da Costa y por conectar la zona monumental con la estructura urbana».