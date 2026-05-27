Llegan a Praia América los captadores de arena para proteger las dunas

Unas barreras vegetales protegen desde este miércoles las dunas de Praia América y Panxón. El Servicio Provincial de Costas las ha colocado para que permanezcan todo el año como protectores del ecosistema dunar. Se llaman captadores pasivos de arena y su función es retener la arena transportada por el viento, en este caso para que se quede sobre el espacio protegido.

Su colocación forma parte de los trabajos de emergencia que el departamento estatal lleva a cabo por importe de 220.000 euros para reparar los destrozos que los temporales y marejadas de enero causaron en el principal arenal del municipio. Son diez las vallas que esta mañana sorprendían a los bañistas en la zona próxima a la desembocadura del río Muíños, precisamente donde se ha desarrollado el grueso de las tareas. Se han movido toneladas de arena para regenerar la duna que las borrascas arrasaron casi por completo, alcanzando incluso al paseo y su mobiliario urbano.

Una operación que ha cambiado por completo la morfología de la playa al mover al desembocadura del río Muíños. Y es que el cauce marchaba en una especie de meandro paralelo a las dunas, ocasionando más erosión. Expertos en la materia del Ministerio de Transición Ecológica y Cambio Climático estudiaron su evolución desde el año 1948 (desde que existen imágenes) hasta la actualidad y han concluido que redirigir el caudal de forma perpendicular hacia el mar es la solución menos dañina para el ecosistema dunar.

Los movimientos de arena han finalizado y ahora Costas ha colocado los captadores de arena, que reducen la velocidad del viento y fuerzan la sedimentación de los granos con su diseño permeable a base de cañas o mimbre.

El espacio protegido en torno a las dunas nigranesas se amplía al colocar este sistema de ingenería ambiental. Al menos de cara a la celebración de San Xoán. El Concello de Nigrán reforzará la seguridad para evitar que el macrobotellón y las pequeñas hogueras prohibidas afecten a estos nuevos parapetos. El alcalde, Juan González, confirma que se ampliará el cercado de las dunas. «Se ata o de agora pechabamos por completo as dunas para evitar que foran invadidas agora temos que ampliar ese peche a esta zona para que a festa non prexudique estes elementos que axudarán a rexeneralas», apunta. Será necesario, indica, reforzar la seguridad para que los agentes uniformados y de paisano que velan por la conservación de este espacio natural esa noche vigilen también que las nuevas barreras no acaben siendo objeto del vandalismo.

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La reparación litoral continúa, apunta el regidor, con el acondicionamiento de los accesos a la playa, que también destrozó el oleaje de aquellas jornadas de invierno. Se eliminará la pasarela de madera del centro del arenal y se repondrán las de los extremos.