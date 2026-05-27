Os faladoiros do IEM abordan hoxe en Nigrán «A crise de materiais e a transición verde»
O ciclo de faladoiros do IEM desta primavera remata hoxe no auditorio municipal de Nigrán ás 20.00 cunha xornada titulada «Crise de materiais e tansición verde». Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política; Antonio Aretxabala, doutor en Xeoloxía e divulgador científico, e Antonio Turiel, doutor en Física Teórica, presentan o libro «A farsa da transición ecolóxico enerxética», na que apuntan a que a sustitución de combustibles fósile por enerxías renovables non é a solución.
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