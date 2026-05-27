Baiona oferta 23 campus deportivos para 1.200 niños

Fútbol, baloncesto, danza, ajedrez, nutrición aplicada al fútbol, pickleball y taekwondo kicboxing son las disciplinas que se impartirán en los 23 campus que el Concello de Baiona oferta este verano junto con la asociación de clubes y la fundación La Caixa. Las inscripciones podrán realizarse a partir del 1 de junio.