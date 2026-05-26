Gondomar pondrá fin al deterioro del cementerio por 300.000 euros

Humedades y grietas en los nichos, losas levantadas en el suelo, escaleras insalvables, luz deficiente... El cementerio municipal de Gondomar necesita una reforma y el gobierno local trabaja en un proyecto para llevarla a cabo por importe de 300.000 euros. La intervención permitirá impermeabilizar las tumbas, humanizar los pasillos y zonas comunes y optimizar la iluminación con medidas de eficiencia energética.

El alcalde, Paco Ferreira, confirma que su equipo tramita los permisos necesarios para sacar a concurso la ejecución del proyecto, entre ellos el de la Dirección Xeral de Patrimonio, y espera poder iniciar los trabajos antes de que finalice el mandato, en un año. «Es una obra muy necesaria y esperada que mejorará la conservación de los panteones, de los espacios comunes con la reposición del empedrado, de la iluminación, que habilitará una red de recogida de pluviales que evitará las humedades y filtraciones y que rehabilitará los nichos para garantizar una mayor seguridad y conservación», explica.

Hace años que la población demanda mejoras en el camposanto. Las cubiertas de los panteones presentan daños por falta de mantenimiento y filtran agua, de manera que afloran las humedades. Además, según señala el regidor, la estructura de las tumbas ha repisado y desplazan las tumbas creando grietas.

El proyecto corregirá estas cuestiones, apunta Ferreira, además de resolver el problema de accesibilidad que presenta el recinto, repartido en dos alturas unidas por escaleras. Se construirán rampas para ello. Se repondrá el empedrado y se recuperarán zonas ajardinadas, además del espacio del osario, apunta.

El alumbrado también registrará una importante mejora con luces led que permitirán ahorrar un 60% en el consumo, asegura el alcalde.

«Seguimos en la línea de mejorar y modernizar los cementerios municipales de las distintas parroquias. En estos años se llevaron a cabo ampliaciones de nichos en cementerios como el de San Cibrán de Donas, mejoras de accesibilidad, renovación de pavimentos y muros, entre otras actuaciones», añade.

El regidor recalca la importancia de conservar los camposantos «porque son espacios cargados de memoria, recuerdos y emociones para muchísimas familias de Gondomar y deben estar cuidados y a la altura de lo que representan».