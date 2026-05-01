Una etapa ciclista de 400 kilómetros en solitario

Los desafíos personales son los que motivan a Adrián Trillo Costas. La soledad sobre la bicicleta, la sensación de superarse física y mentalmente en cada salida son su satisfacción. Como en la vida, lo importante para este vecino de Panxón de 35 años es el camino, no el destino. Mañana miércoles emprenderá un nuevo reto: 400 kilómetros sin detenerse. Pedaleará en una única etapa de Madrid a Valencia y pretende llegar en 16 horas.

Todo está estudiado al milímetro. Este martes viaja a la capital española con su padre, que lo acompañará desde su coche a cierta distancia por si necesita ayuda por cualquier percance, y subirá a la bicicleta a las 4.00 de la madrugada del miércoles con la intención de llegar a las 22.00 a la ciudad de las Fallas. Pedaleará enfundado en un maillot y un culotte patrocinado por el Concello de Nigrán, con la marca «Nigrán, equilibrio natural» serigrafiada. El concejal de Deportes, Roberto Garrido, se lo entregó ayer y tanto él como el alcalde, Juan González, le trasladaron su apoyo en nombre de toda la población.

Circulará por carreteras nacionales y autonómicas, prácticamente todas con arcén, con «algún puerto de montaña al principio, aunque el perfil de la etapa es prácticamente todo llano y de bajada al final». Todo con temperaturas que alcanzarán los 30 grados. Escuchará música o radio en el altavoz del teléfono móvil «para pasar el rato como pueda». «La fatiga mental es mucho más dura que la física en este caso, hay que estar pendiente de muchas cosas, la navegación porque no conozco las carreteras, la hidratación, la nutrición, no te puedes despistar en nada», explica.

Lo comprobó en su último reto, Vigo- Porto ida y vuelta. 300 kilómetros que completó sin problemas, después de entrenamientos que muchas veces alcanzan los 200, como en el caso del recorrido de ida y vuelta Vigo-Viana do Castelo, que realizó en dos ocasiones el mes pasado.

Como empleado del turno de fin de semana de Stellantis dispone en la actualidad de tiempo para salir a prepararse prácticamente a diario para las largas distancias en bici que le apasionan «desde pequeño», siempre de forma individual.

Todavía no ha completado este desafío y ya está pensando en el siguiente, pero esta vez mucho más duro. Quiere hacer un «everesting», un reto extremo de resistencia física y mental que consiste en ascender y descender un mismo segmento de montaña repetidamente hasta acumular los 8.848 metros de desnivel positivo, que es la altitud del Everest. Espera recorrer catorce veces el tramo entre Santa Marta, en Baiona, hasta el Alto da Groba.