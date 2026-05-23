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Encuentro perruno

Panxón, capital caniche de Galicia

Más de 300 ejemplares de esta raza de moda de todos los tamaños y colores participaron este sábado en la cuarta «canichada» de Galicia, organizada en el pabellón de deportes

Más de 300 ejemplares en la cuarta «canichada» de Galicia

Más de 300 ejemplares en la cuarta «canichada» de Galicia

Jose Lores

Neli Pillado

Nigrán

Con qué productos lavar y acondicionar su rizadísimo pelo, qué tips de adiestramiento seguir para evitar ladridos impertinentes, cómo actuar en caso de emergencia, qué tipo de alimentación va mejor para su tipología y tamaño... Todo giró en torno a los caniches hoy en Panxón. De todos los tamaños —toy, enano, mediano y gigante— y de todos los colores. Nigrán se convirtió en la capital gallega de esta raza de moda gracias a la «gran canichada» que congregó a más de 300 ejemplares entre inscritos y visitantes.

El pabellón de Panxón albergó la jornada organizada por la asociación Caniches de Galicia, creada en 2023 por la viguesa Lidia García Teijeiro, apasionada de esta variedad de peludos tras sumar dos de ellos a su vida. Se le ponían los dientes largos cada vez que veía este tipo de encuentros en las redes sociales, pero le quedaban lejos y puso en marcha la cita gallega. Año a año, y este es el cuarto, la participación se ha multiplicado y también el interés por ofrecer los mejores cuidados a estos inteligentes y tranquilos perros.

La «canichada»: una feria de charlas y productos alrededor del caniche

La «canichada»: una feria de charlas y productos alrededor del caniche

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Así se vivió el evento / José Lores

Es por su carácter sosegado, explica García, por su inteligencia y por su hipoalergenia —«no sueltan pelo», asegura— por lo que cada vez son más elegidos para vivir en pisos. Pero eso no quiere decir que non necesiten actividad. «Son muy listos y piden salir», recalca la organizadora. De su energía e hiperactividad dieron muestra muchos de los convocados en el polideportivo de Panxón, donde canes y dueños pudieron socializar además de conocer toda clase de nuevos productos y complementos perrunos, además de participar en sorteos.

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Hubo tiempo también para las charlas. Los asistentes conocieron los secretos de peluquería canina que necesitan para mantener a sus caniches de lo más guapos, además de consejos de educación. Los primeros auxilios para evitar sustos en momentos de emergencia también centraron una de las ponencias más concurridas de la jornada.

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