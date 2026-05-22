Baiona felicita a Mara Ludeña por el campeonato gallego

La canoísta baionesa Mara Ludeña se ha proclamado recientemente ganadora del Campeonato Galego Xunta de Galicia de C1 en la categoría cadete B y el gobierno municipal ha querido felicitarla en nombre de toda la población. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, la concejala de Deportes, Ana Iglesias, y otros ediles del equipo de gobierno recibieron ayer a la integrante del Club Kayak Tudense junto a su familia. Los representantes públicos le desearon muchos más éxitos y le agradecieron el esfuerzo por representar a Baiona en su disciplina deportiva.