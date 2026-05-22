Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Plus UltraMuere una niña en BriónRenovación de AspasStellantisDía de las Fuerzas ArmadasPisos turísticosObras en Coia
instagramlinkedin

Piragüismo

Baiona felicita a Mara Ludeña por el campeonato gallego

Mara Ludeña, ayer, con parte del gobierno local y su familia. |

Mara Ludeña, ayer, con parte del gobierno local y su familia. |

La canoísta baionesa Mara Ludeña se ha proclamado recientemente ganadora del Campeonato Galego Xunta de Galicia de C1 en la categoría cadete B y el gobierno municipal ha querido felicitarla en nombre de toda la población. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, la concejala de Deportes, Ana Iglesias, y otros ediles del equipo de gobierno recibieron ayer a la integrante del Club Kayak Tudense junto a su familia. Los representantes públicos le desearon muchos más éxitos y le agradecieron el esfuerzo por representar a Baiona en su disciplina deportiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents