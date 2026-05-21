Pillan por segunda vez en cuatro meses a una presunta explotadora de empleadas de hogar en Baiona

La presunta explotadora de asistentas y niñeras de Baiona continuaba aprovechándose de mujeres en situación de vulnerabilidad, sobre todo inmigrantes sin papeles, pese a que la Guardia Civil abrió una investigación contra ella en enero. Agentes del Puesto Principal Baiona-Nigrán han vuelto a identificarla como investigada de nuevo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, estafa, amenazas y coacciones tras recibir otras tres denuncias en los últimos días.

La mujer tiene antecedentes por estafa, según confirman fuentes próximas al caso, y reside en un chalé de una urbanización de lujo baionesa. Desde que se mudó a la villa hace meses ha engañado presuntamente a varias mujeres extranjeras en situación de irregularidad para que trabajasen en su casa como asistentas o para cuidar a sus dos niños en condiciones al borde de la esclavitud. Les promete contratos que nunca se firman y no les paga pese a exigirles jornadas interminables.

La Guardia Civil la identificó por todo ello hace cuatro meses, tras una investigación abierta a raíz de informaciones sobre el modus operandi de la denunciada. Tres de las afectadas habían acudido a denunciar al cuartel “con mucho miedo” tras amenazarlas la investigada con que denunciaría su situación de irregularidad y serían deportadas. La deuda se calculaba entonces en 5.000 euros por varios o meses o semanas de trabajo, según el caso.

Pero la cantidad ha seguido engordando porque la mujer ha continuado actuando de la misma manera. En las últimas horas, efectivos del cuartel baionés han vuelto a comunicarle otra imputación por los mismos delitos tras denunciar otras tres personas sus abusos.

En esta ocasión han sido dos personas extranjeras y una local las afectadas, por los mismos delitos. Les ofrecía trabajo para limpiar la casa o cuidar a los hijos por cantidades atractivas y no han llegado a recibir ni un euro ni a firmar contrato, llegando a realizar jornadas de hasta 13 horas. Finalmente las víctimas se acaban marchando de la casa al comprobar que pasan los días y no se retribuye su trabajo ni se le realiza contrato y la empleadora busca sustituta para continuar en la misma línea.

También habría reincidido presuntamente la investigada en la estafa en alquiler. En enero se le atribuía el cobro de una fianza por una casa en ruinas del casco antiguo y ahora tiene otra denuncia por exigir otra cantidad por otro piso que tampoco existía.

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El asunto ha desatado la alarma en Baiona, donde familias afectadas por la presunta estafa han colocado carteles por la villa para advertir de lo ocurrido y evitar que caigan más personas en el engaño.