Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Plus UltraMuere una niña en BriónRenovación de AspasStellantisDía de las Fuerzas ArmadasPisos turísticosObras en Coia
instagramlinkedin

Marta Dahlgren presenta a súa primeira novela en Gondomar

Editada por Aira, "Diario do paraíso" relata a historia de dous adolescentes que traballan nun pazo

A profesora e tradutora Marta Dahlgren.

A profesora e tradutora Marta Dahlgren. / Iñaki Abella

Neli Pillado

Gondomar

A profesora e traductora sueca afincada en Vigo desde hai máis de medio século Marta Dhalgren debuta no mundo da novela en galego con "Diario do paraíso", a historia de Iria e so seu irmán Manuel, dous adolescentes que traballan nun pazo para que os misteriosos dona Ana e don Xan poidan sobrevivir.

A autora presenta o libro, unha especie de diario da relación dos personaxes dun tempo de decadencia e esperanza, este venres 22 ás 20.00 horas na libraría Libraida de Gondomar.

Noticias relacionadas

A poeta Marta da Costa conducirá o acto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
  2. El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
  3. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
  4. Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
  5. Una jueza de Vigo condena a una empresa de fotografía por dejar a los novios sin el álbum de su boda
  6. Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
  7. Stellantis 'entrega' al grupo chino Dongfeng la «joya» de Citroën en Francia
  8. Las mejores despedidas

Marta Dahlgren presenta a súa primeira novela en Gondomar

Marta Dahlgren presenta a súa primeira novela en Gondomar

Abanca se consolida como segunda mejor empresa española para trabajar según Financial Times

Abanca se consolida como segunda mejor empresa española para trabajar según Financial Times

El grupo de investigación IDARA, del Galicia Sur, galardonado en los primeros premios IA-Best in Class

El grupo de investigación IDARA, del Galicia Sur, galardonado en los primeros premios IA-Best in Class

A Illa y O Grove reciben 250.000 euros para cambiar el césped de Monte da Vila y reparar el centro náutico

A Illa y O Grove reciben 250.000 euros para cambiar el césped de Monte da Vila y reparar el centro náutico

Este año la selectividad será más reñida, pero esa no será la tendencia en el futuro

Este año la selectividad será más reñida, pero esa no será la tendencia en el futuro

A Estrada servirá 5.000 litros de sidra de 25 lagares de 5 países el 6 de junio

A Estrada servirá 5.000 litros de sidra de 25 lagares de 5 países el 6 de junio

«Todos os días teño a tentación de pechar a porta do despacho e marchar para a casa»

«Todos os días teño a tentación de pechar a porta do despacho e marchar para a casa»

La conexión contra incendios encarece la nave de Tirán

La conexión contra incendios encarece la nave de Tirán
Tracking Pixel Contents