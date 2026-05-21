Marta Dahlgren presenta a súa primeira novela en Gondomar
Editada por Aira, "Diario do paraíso" relata a historia de dous adolescentes que traballan nun pazo
Gondomar
A profesora e traductora sueca afincada en Vigo desde hai máis de medio século Marta Dhalgren debuta no mundo da novela en galego con "Diario do paraíso", a historia de Iria e so seu irmán Manuel, dous adolescentes que traballan nun pazo para que os misteriosos dona Ana e don Xan poidan sobrevivir.
A autora presenta o libro, unha especie de diario da relación dos personaxes dun tempo de decadencia e esperanza, este venres 22 ás 20.00 horas na libraría Libraida de Gondomar.
A poeta Marta da Costa conducirá o acto.
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