Marta Dahlgren presenta a súa primeira novela en Gondomar

A profesora e traductora sueca afincada en Vigo desde hai máis de medio século Marta Dhalgren debuta no mundo da novela en galego con "Diario do paraíso", a historia de Iria e so seu irmán Manuel, dous adolescentes que traballan nun pazo para que os misteriosos dona Ana e don Xan poidan sobrevivir.

A autora presenta o libro, unha especie de diario da relación dos personaxes dun tempo de decadencia e esperanza, este venres 22 ás 20.00 horas na libraría Libraida de Gondomar.

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A poeta Marta da Costa conducirá o acto.