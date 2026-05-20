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Ruth Antúnez gaña o Francisco Añón

Ruth Antúnez, co premio. |

Ruth Antúnez, co premio. |

A rapaza nigranesa Ruth Antúnez Fernández, de 11 anos, acadou de xeito compartido o primeiro premio do XXX Certamen Francisco Añón de Poesía, convocado polo Concello de Outes, pola obra «Chimpo». A gañadora, alumna de 5º de Primaria no CEIP Humberto Juanes, anímase a «seguir escribindo».

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