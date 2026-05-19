Un recorrido artístico por Baiona en 32 metros

Desde la capilla de Santa Marta hasta el faro de cabo Silleiro. Toda Baiona, sus espacios y sus tradiciones, puede visualizarse de manera concentrada a través de una lona artística de 32 metros de largo por 2,5 de alto en la Praza del Concello. Se trata del nuevo panel decorativo gigante instalado este martes en el emblemático recinto público para ocultar su parte menos estética y embellecerlo de cara a los espectáculos de la programación cultural del verano.

La enorme ilustración reproduce una acuarela elaborada por los ilustradores Noelia Muíños y Ramón Quintas, fundadores del estudio Papelier en la localidad, por encargo del Ayuntamiento, en el marco de un plan de acciones «para continuar mejorando la imagen urbana y reforzar su proyección turística y cultural, apostando además por la colaboración con profesionales y empresas creativas de la propia villa», explicó el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

Así, mientras la artista más internacional de Baiona, Lula Goce, avanza en el mural de A Doca, el de mayor tamaño de España, estos diseñadores con taller y tienda en la céntrica calle Ventura Misa firman esta otra obra de gran formato en la que no falta detalle de la historia y el paisaje baioneses. De norte a sur, el dibujo recoge el cruceiro de Santísima Trinidade, el único cubierto de la provincia de Pontevedra, el casco histórico, con el Museo da Navegación y el atractivo de los bares y restaurantes como eje central, y la excolegiata.

Autoridades y vecinos, ayer martes, en el estreno de la nueva lona decorativa. / Pedro Mina

La biblioteca y archivo histórico, uno de los edificios más simbólicos de la villa por haber acogido el hospital Sancti Spiritus del siglo XVI, también aparecen en la ilustración y de una de sus ventanas mana un mar que metafóricamente «representa a literatura que baixa cara a praza do Concello», explican los autores, donde se representa la Festa da Arribada. Continúa el paseo hacia la fortaleza de Monterreal, la bahía, la réplica de «La Pinta», una gamela, las casas típicas de Elduayen, la Virgen de la Roca, los caballos salvajes de A Groba y cabo Silleiro.

La intención era «ofrecer unha imaxe xeral para ir vendo en liña sen que nada despiste, unha única ilustración que recollese os principais valores de Baiona, desde o turismo e o patrimonio ata as tradicións, a gastronomía ou as actividades deportivas e maríticas», señalan los diseñadores, autores de trabajos alrededor del patrimonio de la comarca como libros sobre la obra de Antonio Palacios en Nigrán o del tramo del Camiño Portugués da Costa.

Los colores de la bandera de Baiona

En este caso utilizaron los colores azul y rojo en tonos suaves, con la voluntad de ofrecer una visión «elegange, dinámimca e moi vinculada á identidade visual da vila, inspirándoons nas cores da bandeira e do escudo de Baiona».

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Un trabajo que el gobierno municipal valora porque «representa el alma de Baiona y todo aquello que nos define como villa: nuestro patrimonio, nuestra relación con el mar, nuestras tradiciones y también la capacidad de seguir proyectando una imagen moderna y atractiva del municipio», destaca el alcalde sobre la obra, además de subrayar que «apostar por el talento local para una actuación de este tipo es también una forma de apoyar la creatividad y el tejido cultural de Baiona».