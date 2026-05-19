Camiño Portugués da Costa
Cien peregrinos al día paran en Nigrán
Personas recién jubiladas, sobre todo alemanas, españolas y estadounidenses. Es el perfil mayoritario de quienes solicitan información en la oficina de turismo que abre a las 7.00 para atenderlos
Ni ofrece desayunos, ni vende prensa, pero abre cada día a las 7.00 de la mañana. La oficina de turismo de Nigrán está centrada, por su ubicación y la cada vez mayor afluencia del Camiño Portugués da Costa, en la atención al peregrino. Un público madrugador que pasa por la caseta ubicada en la alameda de A Ramallosa en las tres primeras horas del servicio, activo hasta las 14.00. Un centenar de personas para cada día en este servicio que, desde hace una semana, permanecerá operativo durante cinco meses para solicitar información.
Son una tercera parte de los caminantes que cada día atraviesan el municipio tras pasar la noche en Baiona y Oia y después de haber salido de Oporto en su mayoría. Solo se detienen los interesados en conocer la alternativa costera a la ruta oficial, que en Nigrán se adentra al interior tras cruzar el puente románico de A Ramallosa hacia San Pedro, Camos y Priegue para entrar ya en Vigo. Prefieren continuar con vistas al mar y conocer paisajes tan atractivos como el de Panxón o Patos.
Cada vez son más los caminantes que eligen esta ruta jacobea oficializada hace diez años con unas cifras de crecimiento meteóricas que la han convertido en la tercera más popular. Según las cifras oficiales de la Oficina do Peregrino de la Xunta, fueron 90.000 los que hicieron el Camiño Portugués da Costa, mientras que 2.600 lo completaron en su primer año de homologación, 2016.
Una persona resuelve las dudas de aquellos que entran en la oficina de A Ramallosa los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos durante la mañana contratada a través del Plan +Provincia de la Deputación, aunque el Concello prevé contratar a otra con el objetivo de abrir los 7 días de la semana. Para los meses en que el servicio presencial no está disponible, el Concello de Nigrán ha habilitado la web www.caminonigran.com, donde ofrece datos actualizados y geolocalizaciones para que los romeros se orienten sobre las dos variantes y obtengan información sobre dónde dormir, comer, descansar o incluso en qué fuentes públicas beber y hasta la tabla de mareas.
El perfil de caminante que entra en la caseta nigranesa es el de una persona recién jubilada procedente principalmente de Alemania. Desde allí llegan el 23% de los usuarios, seguidos del 16% de España, el 10% de EE UU y el 8% del Reino Unido. Cada vez son más los procedentes de Italia, un 3%, señalan desde la oficina, tras el éxito de «Buen camino», la película más taquillera de la historia del país, estrenada el año pasado.
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