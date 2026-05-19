Más de 250 caniches se reúnen este sábado en Panxón

Los caniches están de moda y no solo por su encantadora belleza y simpatía, sino porque se trata de “la mejor raza para tener en un piso”. Así lo asegura Lidia García Teijeiro, presidenta de la asociación Caniches de Galicia. “Mucha gente lo coge porque es un perro hipoalergénico, no suelta pelo y se adapta muy bien a los espacios pequeños”, argumenta, “porque son muy listos, te piden salir pero en casa están tranquilos”. No hay un registro oficial, pero los amantes de estos peludos van en aumento en redes sociales. En Galicia han creado ya una entidad sin ánimo de lucro y este sábado celebran su cuarto encuentro oficial en el pabellón de deportes de Panxón con 253 ejemplares hasta hoy, a los que habrá que sumar aquellos que acudan sin anotarse previamente, que también los habrá, calcula la portavoz.

La “canichada” gallega busca convertirse en un espacio de encuentro para que perros y humanos disfruten el máximo. Habrá zonas de socialización para las mascotas y también para sus dueños, además de una serie de expositores con productos y servicios para los canes, un fotógrafo profesional para quien quiera llevarse un recuerdo de la jornada, juegos, sorteos y un programa de charlas centradas en esta raza.

Sesión fotográfica en una edición anterior de la "canichada". / Caniches de Galicia

La quedada comenzará a las 11.00 con una charla sobre peluquería canina impartida por los especialistas e Fany Pets y Guau, que darán claves para el mantenimiento del manto. A las 12.00 está prevista otra sobre educación canina a cargo del centro MasQcan, con pautas sobre comportamiento y convivencia. Los juegos arrancarán a las 12.30 y a las 16.30 está programada otra conferencia sobre primeros auxilios de la mano de La botica de Chuspi, para aprender a reaccionar ante emergencias veterinarias.

Será un día para disfrutar de la mascota y compartir experiencias con otros amigos de los caniches de todos los tamaños (gigante, mediano, enano, toy y tacita de té) y colores, pero también abierta a otras razas “que puedan acercarse a los puestos a ver productos o aprovechar las charlas, que siempre dan tips que pueden servir para otros perros”, explica Lidia García.

El origen de la "canichada"

Esta viguesa creó Caniches de Galicia en 2023, cuando su perrito Coco llegó a su vida. Lo suyo fue amor a primera vista y quería compartirlo. “Veía por las redes otras quedadas, pero estaban muy lejos y, hablando con otras compañeras, pensamos que era una buena idea organizar una aquí… Como esto fue creciendo, hice la asociación y registre la marca”, relata. Ahora son más de cien las personas unidas por la asociación que va llevando las canichadas por todo el territorio gallego.

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La primera tuvo lugar en Mos con cuarenta perros. En 2024, en Fene se reunieron cien y el año pasdo, en Narón, 150. En Panxón serán casi el doble sumando los anotados y los que vayan por libre, por lo que la organizadora piensa ya en la edición del año que viene.