La Policía de Baiona salva a un peregrino con paro cardíaco

Dos agentes de la Policía Local de Baiona lograron esta semana salvar la vida a un peregrino de 68 años de edad que entró en parada respiratoria en el interior de un establecimiento hostelero del casco histórico. Los efectivos fueron alertados de lo ocurrido y acudieron de inmediato al local, donde se encontraron al varón tendido en el suelo.

Tras evaluar rápidamente sus constantes vitales determinaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, además de utilizar el desfibrilador de los técnicos de la ambulancia. Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, ha dado las gracias a los policías «por su excelente labor» y desea «una pronta recuperación al peregrino para continuar su aventura en elCamino de Santiago».