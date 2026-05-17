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Chipperfield participará en las jornadas de diseño industrial de Nigrán

David Chipperfield.

David Chipperfield. / Adrián Capelo

Redacción

Nigrán

David Chipperfield, premio Pritzker 2023, será uno de los ponentes del ciclo de conversaciones sobre diseño industrial Proxectar, cuya segunda edición tendrá lugar los días 5 y 6 de junio en la fábrica de cervezas Banda, en el parque empresarial Porto do Molle, con presencia de cuatro diseñadores de prestigio mundial.

El laureado arquitecto con casa en Corrubedo dará el pistoletazo de salida a las jornadas el viernes 5 de junio junto a Isabella Trani, diseñadora industrial afincada en Londres y cofundadora del estudio OMI, especializado en el futuro del transporte.

El sábado completan el programa Sara Regal, diseñadora y artista nacida en Viveiro con una trayectoria internacional, que trabaja en el encuentro entre el diseño industrial y el arte, e Isaac Piñeiro, diseñador pontevedrés con estudio en Barcelona, obra en firmas como Sancal o Omelette y una larga experiencia como director creativo de marcas de diseño.

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Con el apoyo del Concello de Nigrán, Proxectar 2026 tendrá aforo limitado a 70 personas por sesión, por lo que las entradas, un precio de 10 euros, pueden reservarse a través de proxectar.gal.

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