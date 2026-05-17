Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, llevará a cabo una audiencia preliminar este martes, día 19 de mayo, contra dos acusados de apropiarse de más de 136.000 euros de la venta de una casa en la localidad pontevedresa de Baiona. Los hechos habrían ocurrido en abril de 2018 y, para ellos, Fiscalía solicita hasta 3 años de cárcel como supuestos autores de un delito de apropiación indebida.

Según recoge en su escrito el Ministerio público, fue en 2004 cuando el propietario de la finca hizo constar a los dos acusados como titulares formales de la misma en concepto «estrictamente fiduciario», con el objetivo de salvaguardar su patrimonio frente a posibles operaciones de riesgo, «dada la situación económica y bancaria por la que atravesaba». De esta manera, los procesados «asumieron la obligación de devolver o retornar los bienes al mismo una vez cumplida la finalidad perseguida».

A lo largo de los años, el dueño construyó allí una vivienda, que llegó a ser su domicilio familiar hasta que fue vendida en 2018 por 259.000 euros. Dicha venta fue realizada formalmente por los acusados, en su condición de titulares formales de la finca, pero el dueño era conocedor de la misma y participó en la negociación.

Ruptura de lo pactado

«Tras el cobro total del precio por los acusados y la cancelación de la hipoteca que existía sobre la vivienda, el hombre solicitó a los mismos la entrega de las cantidades percibidas por la venta, negándose los mismos a ello, que de ese modo, con ánimo de enriquecimiento ilícito y contraviniendo lo pactado, integraron el dinero obtenido a su propio patrimonio», explica Fiscalía.

Por ello, pese a que el propietario reclama 162.841 euros, Fiscalía pide 3 años de prisión para los acusados, así como una multa de 3.600 euros y el pago de más de 136.700 euros como responsabilidad civil por las cantidades distraídas.