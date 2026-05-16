El Vaticano premia a Rubén de Lis por su música cristiana

La faceta espiritual del artista gondomareño Rubén de Lis ya tiene un reconocimiento mundial y por parte de los más altos estamentos de la Iglesia católica. Es el ganador, en la categoría musical, del reciente Premio Mariano Internazionale 2026 que organiza la Pontificia Academia Mariana Internationalis del Vaticano, en colaboración con la Fundación Ramón Pané. Entre cientos de compositores e intérpretes de todo el mundo, el jurado ha otorgado el primer puesto al guitarrista miñorano por su canción «Totus Tuus-Bajo tu manto», una balada en castellano en la que, una vez más, ensalza el encuentro con la fe como salvavidas.

Era la segunda edición del certamen en la que la institución religiosa buscaba artistas que expresasen en sus obras «una profunda consagración a María» como vía para promover un diálogo sinérgico entre la fe cristiana y la cultura, «fomentando la integración interdisciplinaria e intercultural, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad solidaria, espiritualmente consciente de sus raíces y abierta a la comunicación, el intercambio y la generosidad con otras religiones y culturas». Todo un reto del que De Lis se declara «muy orgulloso» tras años de dedicación a la música religiosa por todo el mundo.

Tras recibir el galardón hace unas semanas, el gondomareño se encuentra de gira por EE UU, la décimo primera que realiza por aquellas tierras, aunque en esta ocasión, no tiene nada que ver con la música cristiana ni con las charlas terapéuticas que ofrece para luchar contra las adicciones. Lleva «Celebrando a Castelao», un proyecto musical y poético inspirado en la figura del máximo exponente del galleguismo y financiado por la Xunta, por diversas instituciones con gran éxito. «Hemos estado en New Jersey y en Brooklyn y a la gente le está gustando mucho», señala.

Ahora pondrá en escena la propuesta en la Casa de Galicia de Nueva York este domingo, en el marco de la fiesta que el centro prepara por el Día das Letras Galegas. «Es un orgullo honrar a Castelao porque es una figura muy inspiradora para mí y porque me gusta llevar el nombre de Gondomar y de Galicia allí donde vou», señala. Agradece a la Dirección Xeral de Política Lingüística el apoyo para sacar adelante esta iniciativa.

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Será un show especial para De Lis porque tocará por primera vez ante el público su último tema, «Un galego en Nova Iorque», inspirado en la experiencia propia de alguien que lleva años caminando por las calles de la ciudad y en «la fuerza de la música celta, en la emoción de la emigración y en la conexión profunda entre Galicia y Estados Unidos».