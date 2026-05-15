«Tenemos que hacer de Gondomar una caldera para volver a Preferente»

El Gondomar CF tiene la oportunidad este domingo de subir a Preferente sin pasar por el play-0ff. Llega en el tercer puesto al último partido de la temporada, pero la carambola es posible. Necesita ganar al líder, el Juvenil de Ponteareas, y que pierda o empate el segundo, el Atlántida de Matamá, frente al UD Rivera, décimo tercero. El equipo lanza un SOS a su afición para que sea, más que nunca, el décimo segundo jugador en el encuentro previsto las 18.00. «Tenemos que hacer de Gondomar una caldera», anima el presidente, David Pazos.

Directiva y jugadores promueven una campaña para conseguir una marea azul en As Gaiandas y borrar el mal sabor de boca de la fase de ascenso fallida del año pasado. El reto es volver a Preferente diez años después y tan solo dos temporadas más tarde de jugar en 2ª Autonómica. «Sería la guinda al pastel en un año donde el equipo intantil y los veteranos han logrado el ascenso», sueña Pazos.