El área deportiva de Nigrán sumará dos pistas cubiertas con rocódromo

Una gran cubierta de pizarra servirá de resguardo a dos pistas deportivas, un rocódromo, una cafetería y vestuarios. Será la construcción que protagonizará la futura área deportiva de Porto do Molle y que estará rodeada por el circuito de atletismo homologado. Así lo plantea el anteproyecto ganador del concurso de ideas convocado por el Concello de Nigrán en colaboración con el Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) para definir el complejo que planea el gobierno municipal desde hace años. El estudio Baile Menduiña, de Valladolid, ha ganado el certamen con su propuesta llamada «Xeito 8».

Los arquitectos Rodrigo Martínez y Arturo Menduiña son los autores de este trabajo que fue seleccionado entre 54 presentados, procedentes de toda España, por su «gran potencia icónica», según el veredicto del jurado, que ha considerado «equilibrada» esta propuesta, «que remite á tradición construtiva atlántica». El estudio ganador ha logrado un premio de 12.100 y se le encargará la redacción del proyecto además de la dirección de obra por importe de 206.264,31 euros.

Recreación del interior en el que se observan la cafetería y la grada. / FdV

El alcalde, Juan González, formó parte del jurado, junto con tres arquitectos designados por el COAG, el arquitecto municipal y otros nombrados por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Deputación. «Consideramos que se elixiu o plantexamento máis funcional, factible e elegante ao mesmo tempo», señala el regidor.

El gran volumen de la propuesta ganadora permitirá proteger de la lluvia las dos canchas: una de 50x28 metros cuadrados para fútbol sala, balonmano, voleibol o baloncesto y otra de 25x28 para bádminton, patinaje, esgrima y otras disciplinas. Una grada con capacidad para 412 espectadores se levantará junto a ambas. Entre las dos pistas se situará la cafetería y en uno de los extremos se ha diseñado un rocódromo. Como espacios auxiliares aparecen vestuarios y almacenes. Los autores destacan que el inmueble está diseñado de forma que, según evolucione el uso del recinto, se podrá ir cerrando por completo.

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En el exterior, además de las pistas de atletismo, están previstos espacios libres para salto, calistenia y otra s actividades. La sostenibilidad y eficiencia energética han sido altamente valoradas por el jurado, dado que la infraestructura dispondrá de placas solares y un sistema para reutilizar el agua de la lluvia en el riego, canalizándola desde la cubierta a un depósito.