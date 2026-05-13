Baiona invita a ensayar este sábado la observación del eclipse total
El fenómeno astronómico tendrá lugar el 12 de agosto
Ante la expectación que genera el eclipse total de sol previsto el 12 de agosto, el Concello de Baiona organiza una actividad a modo de ensayo este sábado, día 16 de mayo, en la Casa da Navegación a partir de la 10.30 horas.
La jornada consta de dos partes. En primer lugar, los asistentes disfrutarán de una charla-coloquio titulada «Astronomía del eclipse y observación segura», a cargo de Begoña Estévez Brao y Antonio Pazos Pérez, monitores Starlight, embajadores del eclipse 26-27-28 acreditados y divulgadores astronómicos.
La actividad se trasladará a las 12.30 al paseo Pinzón, donde los asistentes podrán realizar una observación solar con telescopio y explicaciones en torno al uso de gafas especiales para el eclipse.
La actividad es gratuita y está dirigida a familias y público en general y se articula en dos líneas de actuación con un objetivo doble: comprender qué es un eclipse y qué lo hace especial en el caso del 12 de agosto y, sobre todo, concienciar sobre la importancia de observarlo con garantías de seguridad para la vista. Los expertos aconsejan usar gafas homologadas, adquiridas en establecimientos de confianza o distribuidores certificados, y comprobar que no tengan arañazos u otros daños.
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