Personal de Lugove baraja una huelga por la precariedad laboral

A los pasajeros que se quedan en tierra por «overbooking», la eliminación de frecuencias sin previo aviso o el poco respeto a los horarios que denuncian diversas entidades en relación al transporte público en el Val Miñor hay que añadir riesgos para los viajeros por precariedad laboral de los conductores, advierten delegados de la CIG en el comité de empresa de la concesionaria, Lugove. «A fatiga, o estrés e o deficiente mantemento da frota de autobuses poñen en risco directo a seguridade das persoas usuarias», indican los trabajadores que no descartan convocar paros, manifestaciones o huelga .

Así se lo han trasladado a representantes de la Asemblea Veciñal polo Transporte de Gondomar (AVTG), de la Federación de ANPA do Val Miñor (Favalmi) y de la Plataforma Veciñal por un Gondomar con Servizos (PGVS) en un encuentro en que los trabajadores denunciaron que Lugove ignora el convenio pese a las denuncias del personal y a las sanciones de la Inspección del Trabajo. Destacan jornadas abusivas, de hasta 15 horas, descansos insuficientes, incumplimiento de las 12 horas de descanso obligatorias entre jornadas, entre otros problemas. Apuntan también a la falta de revisión de los vehículos, que incrementa la probabilidad de averías graves y fallos en los sistemas de seguridad. Señalan en este sentido que la situación ha dejado de ser un conflicto laboral para convertirse en un problema de seguridad pública.

Noticias relacionadas

Las entidades vecinales instan a la Xunta a exigir a Lugove que atienda las demandas del personal, «imprescindibles para garantir a seguridade» mientras no se adjudique de nuevo la concesión.