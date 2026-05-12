Transporte de viajeros
Personal de Lugove baraja una huelga por la precariedad laboral
«A fatiga e a falla de mantemento dos buses poñen en risco a seguridade das persoas usuarias»
Redacción
A los pasajeros que se quedan en tierra por «overbooking», la eliminación de frecuencias sin previo aviso o el poco respeto a los horarios que denuncian diversas entidades en relación al transporte público en el Val Miñor hay que añadir riesgos para los viajeros por precariedad laboral de los conductores, advierten delegados de la CIG en el comité de empresa de la concesionaria, Lugove. «A fatiga, o estrés e o deficiente mantemento da frota de autobuses poñen en risco directo a seguridade das persoas usuarias», indican los trabajadores que no descartan convocar paros, manifestaciones o huelga .
Así se lo han trasladado a representantes de la Asemblea Veciñal polo Transporte de Gondomar (AVTG), de la Federación de ANPA do Val Miñor (Favalmi) y de la Plataforma Veciñal por un Gondomar con Servizos (PGVS) en un encuentro en que los trabajadores denunciaron que Lugove ignora el convenio pese a las denuncias del personal y a las sanciones de la Inspección del Trabajo. Destacan jornadas abusivas, de hasta 15 horas, descansos insuficientes, incumplimiento de las 12 horas de descanso obligatorias entre jornadas, entre otros problemas. Apuntan también a la falta de revisión de los vehículos, que incrementa la probabilidad de averías graves y fallos en los sistemas de seguridad. Señalan en este sentido que la situación ha dejado de ser un conflicto laboral para convertirse en un problema de seguridad pública.
Las entidades vecinales instan a la Xunta a exigir a Lugove que atienda las demandas del personal, «imprescindibles para garantir a seguridade» mientras no se adjudique de nuevo la concesión.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años