El pedáneo de Morgadáns, ahora también concejal en Gondomar

El presidente de la Entidade Local Menor de Morgadáns, el socialista Alfonso Misa, ha tomado posesión este martes como concejal en la Corporación municipal de Gondomar y compatibilizará ambos cargos lo que queda de mandato hasta las elecciones municipales de 2027. El edil accede al salón de plenos como representante de los vecinos en sustitución de Iria Lamas, la que hasta hace un mes se ocupaba de la Concejalía de Educación, Cultura e Innovación en el equipo de Paco Ferreira.

Lamas, que en el anterior mandato se hizo cargo de áreas capitales en la gestión municipal como la de Urbanismo, ocupó el cuarto puesto en la lista electoral del PSOE y asumió tras los comicios de 2023 las tareas relacionadas con el mantenimiento de los colegios, la gestión cultural y las nuevas tecnologías tras las elecciones de 2023 con una dedicación parcial de 16.000 euros. Un año más tarde, renunció a la retribución pública al incorporarse a un empleo a tiempo completo para dedicarse en su tiempo libre a la gestión municipal. Recientemente dimitió y en el último pleno se despidió del resto de la Corporación municipal.

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Alfonso Misa, número 9 de la candidatura del PSOE de Gondomar, ocupará su lugar en el salón de plenos, pero no se hará cargo, al menos por el momento de sus responsabilidades de gobierno ni tampoco está decidido, explica el alcalde, Paco Ferreira, si percibirá sueldo o no. El regidor espera decidir en las próximas semanas con su equipo si reorganiza las áreas contando con el nuevo edil, que cuenta con siete años de experiencia política al frente de la Entidade Local Menor de Morgadáns.