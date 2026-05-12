Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Celta - LevanteSalarios en GaliciaBrote HantavirusEvrima esquiva GaliciaSupremo sobre InterinosDenuncia Okupación MoañaFiscal contra Jácome
instagramlinkedin

El pedáneo de Morgadáns, ahora también concejal en Gondomar

Alfonso Misa toma posesión del cargo en el pleno, en sustitución de Iria Lamas

Todavía no tiene área asignada ni está decidido si cobrará

Alfonso Misa, presidente de la Entidade Local Menor de Morgadáns y ahora también concejal.

Alfonso Misa, presidente de la Entidade Local Menor de Morgadáns y ahora también concejal. / N.P.

Neli Pillado

Gondomar

El presidente de la Entidade Local Menor de Morgadáns, el socialista Alfonso Misa, ha tomado posesión este martes como concejal en la Corporación municipal de Gondomar y compatibilizará ambos cargos lo que queda de mandato hasta las elecciones municipales de 2027. El edil accede al salón de plenos como representante de los vecinos en sustitución de Iria Lamas, la que hasta hace un mes se ocupaba de la Concejalía de Educación, Cultura e Innovación en el equipo de Paco Ferreira.

Lamas, que en el anterior mandato se hizo cargo de áreas capitales en la gestión municipal como la de Urbanismo, ocupó el cuarto puesto en la lista electoral del PSOE y asumió tras los comicios de 2023 las tareas relacionadas con el mantenimiento de los colegios, la gestión cultural y las nuevas tecnologías tras las elecciones de 2023 con una dedicación parcial de 16.000 euros. Un año más tarde, renunció a la retribución pública al incorporarse a un empleo a tiempo completo para dedicarse en su tiempo libre a la gestión municipal. Recientemente dimitió y en el último pleno se despidió del resto de la Corporación municipal.

Noticias relacionadas

Alfonso Misa, número 9 de la candidatura del PSOE de Gondomar, ocupará su lugar en el salón de plenos, pero no se hará cargo, al menos por el momento de sus responsabilidades de gobierno ni tampoco está decidido, explica el alcalde, Paco Ferreira, si percibirá sueldo o no. El regidor espera decidir en las próximas semanas con su equipo si reorganiza las áreas contando con el nuevo edil, que cuenta con siete años de experiencia política al frente de la Entidade Local Menor de Morgadáns.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  2. Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
  3. Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
  4. La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
  5. La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
  6. Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
  7. Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
  8. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa

Una marcha recorre el miércoles Vilagarcía por el conflicto del metal

Una marcha recorre el miércoles Vilagarcía por el conflicto del metal

El pedáneo de Morgadáns, ahora también concejal en Gondomar

El pedáneo de Morgadáns, ahora también concejal en Gondomar

Boluda solicita la ampliación de su concesión en el Puerto de Vilagarcía

Boluda solicita la ampliación de su concesión en el Puerto de Vilagarcía

Tequexetéldere se prepara para viajar a Lorient

A Paralaia y Monte Carrasco, en los II Premios José Hermida de radio escolar

A Paralaia y Monte Carrasco, en los II Premios José Hermida de radio escolar

Por cada hijo, una flor: multitudinaria ofrenda floral de las madres, en la parroquia ourensana de Fátima

Por cada hijo, una flor: multitudinaria ofrenda floral de las madres, en la parroquia ourensana de Fátima

Educación abre el 19 de mayo el plazo para pedir las ayudas para alumnado con necesidades de apoyo educativo: quién puede pedirlas y cuánto se cobra

Educación abre el 19 de mayo el plazo para pedir las ayudas para alumnado con necesidades de apoyo educativo: quién puede pedirlas y cuánto se cobra
Tracking Pixel Contents