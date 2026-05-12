Aqualia-Sogesel-Seys gestionará el agua en Gondomar durante 20 años por 9,6 millones

Después de treinta años con Espina y Delfín al frente del servicio, los últimos seis con el contrato caducado, Gondomar cambiará de concesionaria del abastecimiento de agua y saneamiento. La unión temporal de empresas (UTE) Aqualia-Sogesel-Seys será la encargada de la gestión de la red y cobro de los recibos durante los próximos veinte años por 9.652.417,24 euros. Así lo ha aprobado la Corporación en pleno este martes con el apoyo del gobierno socialista en minoría y los dos ediles no adscritos Rocío Cambra y Ángel Pérez. El PP se abstuvo y votaron en contra BNG y Manifesto Miñor.

Han sido casi cuatro años los que ha necesitado el gobierno de Paco Ferreira para poner al día la gestión de la traída municipal y el alcantarillado. Dos años después caducar la relación contractual con la anterior adjudicataria, puso en marcha una licitación en 2022 que se encontró numerosos baches en el camino. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) lo echó abajo por un recurso de una de las empresas aspirantes, lo que obligó a corregir los pliegos y a llevarlo de nuevo al debate plenario dos años más tarde, en marzo de 2024. Por aquel entonces, los socialistas se habían quedado en minoría tras las elecciones de 2023 y todavía no contaban con el apoyo de los dos concejales que abandonaron sus grupos políticos poco después -Ángel Pérez el PP y Rocío Cambra Manifesto Miñor- para otorgar al equipo de gobierno la mayoría que le habían negado las urnas.

Fue precisamente este asunto el que causó la brecha en el PP. En agosto de 2024, Ángel Pérez rompía la disciplina de voto para respaldar el concurso público que presentaba por segunda vez al pleno y acababa expulsado. Cambra dejaría su formación poco después.

Pero todavía quedaba un obstáculo que superar. Tres aspirantes a hacerse con la explotación del servicio público recurrían los pliegos el Tacgal volvió a suspender la licitación el pasado agosto. Hubo que rehacer las bases y el contrato salió a concurso de nuevo un mes más tarde.

Se presentaron cuatro ofertas y finalmente la mencionada UTE obtuvo la mayor puntuación. El alcalde, Paco Ferreira, manifestó su satisfacción por la resolución de este asunto que llevaba años bloqueado y destacó ventajas como la inversión de 1,5 millones en saneamiento a la que está obligada la adjudicataria en los dos primeros años del contrato, tal y como exigía el pliego.

Más de 3.000 hogares sin saneamiento

Una cantidad insuficiente, según reprochó la portavoz del BNG, Manuela Rodríguez, ya que resolverá, aseguró, «menos de 150 conexións á rede cando hai máis de 3.000 fogares en Gondomar sen servizo». La nacionalista justificó su voto en contra a la adjudicación del contrato porque su formación «sempre vai propoñer municipalizar os servizos».

En este sentido se pronunció también el representante de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, que lamentó «que se perda unha oportunidade de rescatar a concesión» y acusó al gobierno municipal de «privatizar un ben común e escaso como é a auga».

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En representación del PP, tomó la palabra el concejal Julio Fernández, que denunció que el nuevo contrato no tiene en cuenta la urbanización del polígono de A Pasaxe, ni tampoco los costes de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR), que gestiona la Xunta, además de vaticinar que «repercutirá nos petos da veciñanza cunha subida do recibo».