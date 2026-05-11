Los chiringuitos baten otro récord en Nigrán: más de 16.000 euros al mes en Panxón y Praia América

No parece haber techo para los chiringuitos de las playas de Nigrán. Los arenales del municipio se han convertido en los más caros del área de Vigo para dedicarse a surtir a los bañistas de refrescos, helados y algún que otro tentempié e incluso de servir copas cuando las toallas ya se han retirado. Hasta 16.696,25 por mes -66.785 euros por todo el verano, de junio a septiembre, ambos incluidos- ha ofertado el hostelero que finalmente se ha hecho con el de Panxón, en las proximidades de las pistas de tenis, el más cotizado en esta ocasión, con un precio que supera en un 44,1 por ciento el del año pasado (46.320 euros).

En segundo lugar, el de Praia América, cuyo canon alcanzará en esta ocasión los 16.664,25 euros mensuales, 66.657,10 por la temporada. El negocio ha subido un 21,7% respecto al año pasado, cuando alcanzaba el primer puesto en el ranking de chiringuitos nigraneses con 54.731 por toda la campaña, 13.682 euros por mes.

El Concello de Nigrán ha adjudicado los bares de playa tras otra escalada de ofertas que parece no tener fin. Y eso que este año ha puesto coto a los conciertos en la arena para evitar las quejas que se repitieron el año pasado con actuaciones musicales en plena tarde y más de una visita de la Policía Local para paralizarlos. Las arcas municipales ingresarán esta vez un total de 280.069,79 euros por la ocupación del dominio público a la orilla del mar, mucho más de lo que prevé el Ayuntamiento en su listado de precios de salida, que sitúa en 24.000 euros por todo el verano los más valorados, en Praia América y Panxón.

Pero la gran afluencia de personas autóctonas y turistas parece hacer más que rentables estos negocios, a juzgar por las pujas de sus titulares. En tercer lugar se sitúa el de Patos, donde se generaron más conflictos el verano pasado a cuenta de los espectáculos. Esta vez las actuaciones tendrán que adaptarse al horario establecido: de 21.00 a 22.30 y de miércoles a domingo, pero esa limitación no ha rebajado la oferta realizada por el negocio, sino todo lo contrario. Se ha elevado un 26,2 por ciento y ha pasado de 38.710 euros por los cuatro meses del último verano a 48.857, 12.214,2 euros mensuales.

En Praia América se ubica también el cuarto de la lista, con una oferta de 46.789, un 20,8% más que el año pasado (38.710), para explotar el negocio de junio a septiembre, con un canon que se queda en 11.697,25 euros al mes.

Por detrás se queda Area Fofa, que también sube un 6,5% para quedarse en 23.315 euros en total, 5.828,75 al mes este verano.

Bajan en cambio otros dos chiringuitos: Praia de Abra y A Madorra. El primero cae nada menos que un 50,2% y baja de los 20.215 euros del verano de 2025 a 10.061 ahora, 2.515,25 euros mensuales. El segundo pasa de 11.150 euros por los cuatro meses a 8.468 (2.117,1 al mes), un 24% menos.

También continúa al alza la churrería de Praia América, con un canon para este verano de 9.137 euros (2.284,2/mes), un 14% mas que los 8.0001 del ejercicio anterior.