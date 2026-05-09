Teatro contra la violencia machista en Nigrán

No solo de humor viven los comediantes... Y si no que se lo pregunten a los Denigrantes, el grupo de teatro aficionado que lleva cuatro años haciendo reír desde Nigrán para el mundo bajo la batuta de los grandes actores y profesores Ferran Botifoll y Marien Breis, que eligieron El Val Miñor como hogar en busca de tranquilidad y calidad de vida después de una extensa trayectoria en la escena nacional . La compañía ha dado un vuelco de 180 grados a su divertido rumbo irónico para ofrecer a los espectadores una propuesta mucho más cruda y dramática, un grito contra la violencia de género. Se titula «O que calamos» y se estrena este domingo, 10 de mayo, a las 19.00 horas en el auditorio de Nigrán.

Mujeres diferentes se descubren empujadas por las expectativas y patrones culturales que les impiden mostrar todo aquello que podrían ser en este nuevo montaje de Denigrantes Comediantes. Cada una de las protagonistas afronta una batalla que el público podrá reconocer. «Son relatos que van más allá de la denuncia, pues son ventanas hacia la resistencia que llaman de forma urgente a despertar y desafiar lo establecido porque el verdadero teatro, el que conmueve, se atreve a adentrarse en las heridas para sanarlas», explican desde la compañía, que ha estructurado la obra en torno a ocho textos breves, todos ellos inéditos y escritos por autores y autoras reconocidas en la escena nacional y europea.

Son «Silencio 1» y «Silencio 2», de Lluïsa Cunillé, Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Cataluña, premio Max de las Artes Escénicas y primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura Dramática; «Fadouma» y «Querido diario», de Beth Escudé, premio al Mejor Texto Original en los Premios de Teatre Barcelona 2020; «Meigas», de Sofía Alonso, Ana Reboiras, Irene Alejo y María Besada, integrantes de Denigrantes Comediantes; «Rosas», de Natalia Gomes; «Enero», de Angélica Liddell, Premio Nacional de Teatro 2025, premio León de Plata de la Bienal de Teatro de Venecia y Chevalier de las Artes y las Letras de Francia; y «Perla» y «Lourdes», de Alberto San Juan, conocido actor y dramaturgo premiado en los Goya y los Max.

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Todos reúnen voces de mujeres que, por un motivo y otro han tenido que callar más de lo debido alguna vez. Marien Breis, directora del montaje, quiso sacar afuera la pregunta que la persigue desde hace 25 años, «¿por qué nos callamos las mujeres», a partir de una entrevista promocional en la que, al ser preguntada sobre el machismo dentro de su grupo de teatro no supo ¿o no pudo? responder lo que pensaba.