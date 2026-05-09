El ex edil de Urbanismo de Baiona dice en Fiscalía que no autorizó las licencias de sus apartamentos

El concejal de Baiona José Ángel Bahamonde aseguró ante la Fiscalía que la licencia de los apartamentos turísticos modulares de Sabarís se concedió mediante una empresa certificadora registrada por la Xunta, sin intervención suya ni de los técnicos municipales.

El edil, investigado por un posible delito de negociaciones prohibidas, defendió ante el Ministerio Público que no favoreció a Encaixa Modular, firma de la que fue socio y administrador para instalar el complejo de apartamentos, con diez alojamientos de lujo realizados con modernas técnicas constructivas a base de módulos. Los primeros, fabricados en Nigrán, se instalaron en una parcela próxima a la playa de A Ladeira

Noticias relacionadas

El mes pasado, tras conocerse las investigaciones, Bahamonde abandonó Urbanismo y dejó de percibir su sueldo público, pero siguió en el gobierno local asumiendo las áreas de Medio Ambiente e Infraestructuras. El alcalde, Vázquez Almuiña, le respaldó.