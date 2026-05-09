Campus de verano inclusivo en Panxón

Por segundo verano consecutivo, las fundaciones García Chillón Orlando y Denis Suárez organizan un campus inclusivo en Nigrán, en colaboración con el Concello y el Centro Juan María, con el objetivo de fomentar el deporte y la inclusión en un entorno educativo. La actividad se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio en las instalaciones del CPI Arquitecto Palacios con veinte plazas disponibles, la mitad destinadas a niños y niñas con discapacidad.

Menores de 6 a 13 años podrán participar en este campamento urbano que ofrecerá actividades deportivas y de ocio, entre ellas fútbol y baloncesto, juegos en la playa y surf, promoviendo valores como el compañerismo, la igualdad y el respeto.

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La inscripción es gratuita y los interesados puede realizarla antes del próximo 15 de junio a través de la página web de la fundación Denis Suárez.