Igualdad de oportunidades
Campus de verano inclusivo en Panxón
Redacción
Por segundo verano consecutivo, las fundaciones García Chillón Orlando y Denis Suárez organizan un campus inclusivo en Nigrán, en colaboración con el Concello y el Centro Juan María, con el objetivo de fomentar el deporte y la inclusión en un entorno educativo. La actividad se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio en las instalaciones del CPI Arquitecto Palacios con veinte plazas disponibles, la mitad destinadas a niños y niñas con discapacidad.
Menores de 6 a 13 años podrán participar en este campamento urbano que ofrecerá actividades deportivas y de ocio, entre ellas fútbol y baloncesto, juegos en la playa y surf, promoviendo valores como el compañerismo, la igualdad y el respeto.
La inscripción es gratuita y los interesados puede realizarla antes del próximo 15 de junio a través de la página web de la fundación Denis Suárez.
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