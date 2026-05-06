Tres condenados a 9 meses de prisión y 1.080 euros de multa en Gondomar por un accidente laboral

Tres socios de una fábrica de productos metálicos, Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, fueron condenados este miércoles a nueve meses de prisión y una multa de 1.080 euros cada uno por un delito contra los derechos laborales y otro de lesiones imprudentes graves. No fue necesario celebrar el juicio que estaba señalado en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo porque los tres aceptaron de conformidad la pena impuesta como responsables de un accidente laboral en el que uno de sus empleados perdió un dedo, se fracturó un brazo y sufrió una lesión por torsión en ambas manos.

El percance sucedió el 2 de julio de 2024, cuando el trabajador, carpintero metálico, utilizó un taladro de columna que no reunía, según el fiscal, las condiciones de seguridad obligatorias. Carecía de pantalla de protección y de mecanismo de enclavamiento activo y le atrapó las manos cuando se disponía a realizar un avellanado de una pieza metálica, es decir, una hendidura cónica con la máquina.

Según la sentencia, el operario situó la pieza, la amordazó, colocó la broca y encendió el taladro. Como la broca quedaba floja, se dispuso a apretarla con las manos con el taladro en movimiento en su velocidad más baja y se produjo el atrapamiento de las manos. Al verse enganchado, golpeó con su frente la seta de emergencia que detuvo el equipo.

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La jueza suspendió la ejecución de la pena de prisión, por lo que no ingresarán en la cárcel. El fiscal informó favorablemente porque carecen de antecedentes penales y tampoco hay responsabilidad civil pendiente.