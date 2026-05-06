Una redera y un marinero protagonizan el mural de Lula Goce en el espigón de Baiona

«Es una parte de nuestra historia, de las familias marineras y de nuestro sentir». Lula Goce describe así lo que será su mural en A Doca, el espigón de Baiona, protagonizado por una redera rodeada de motivos vegetales, acuáticos, peces y también un marinero preparando nasas. Apenas se les ve el rostro porque se trata de un homenaje a la gente del mar que ha sido la esencia de la localidad durante siglos, para que baionesas y baioneses «se sientan identificados» con estos personajes.

Será este el mural más grande de toda España, con más de 1.400 metros cuadrados, con base en el sentir de vecinas y vecinos que aportaron sus experiencias alrededor de A Doca en el proceso participativo abierto antes de que Lula Goce desplegase su arte en el murallón, que se prevé esté terminado en dos semanas.

Presentación del boceto del mural de Lula Goce en Baiona / Pedro Mina

La baionesa más internacional ha presentado el boceto este miércoles acompañada del alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Vázquez Vidal y la directora local del Banco Sabadell. Las tres entidades colaboran para hacer realidad este trabajo que «será un referente del arte urbano», destacaron.

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Y es que el objetivo del proyecto es convertir el espacio, un elemento urbanístico que forma parte del recorrido que muchas personas disfrutan a orillas del mar, en todo un punto de referencia artístico y cultural y un lugar que merece la pena visitar.