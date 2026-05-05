Nigrán reparará después del verano el paseo de Panxón destrozado por los temporales

El Ayuntamiento de Nigrán se hará cargo de la reparación del paseo marítimo de Panxón que los fuertes temporales y marejadas dañaron en enero después del verano. El corredor paralelo al kilómetro de playa de la parroquia marinera del municipio permanecerá acotada con las vallas de obra metálicas colocadas cuando el oleaje se llevó la barandilla, hace poco más de cuatro meses, durante toda la temporada estival. Así lo calcula el alcalde, Juan González, que espera consignar en el pleno de este mes, previsto la última semana, los «en torno a 200.000 euros» en que los técnicos municipales estiman el coste de la obra.

La Administración municipal asume los trabajos porque la Dirección General de la Costa y el Mar —que sí realiza estos días los movimientos de arena que considera necesarios para recuperar las dunas de Praia América y Panxón tras los destrozos de la misma cadena de borrascas— rechaza reparar este tipo de estructuras de hormigón en el litoral para evitar nuevas destrucciones y pérdidas de arena en las playas.

Su prioridad desde hace unos años es eliminarlas o retranquearlas y los gobernantes de Nigrán no lo ven viable por el momento. González considera que derruir el paseo de Panxón afectaría a la estructura de las decenas de viviendas anexas, de manera que su equipo ha decidido asumir la intervención.

El departamento municipal de Servizos Urbanos diseña el proyecto que incluye la colocación de una nueva barandilla, también de acero inoxidable que garantice su durabilidad dada la exposición a los efectos del salitre. Será diferente a la anterior con tres barras horizontales, unidas por tramos con otras verticales. «A normativa de seguridade obriga a colocar barrotes verticais con pouca separación», explica el regidor, lo que «incrementa os custos», añade. La anterior protección estaba anclada a una especie de cornisa de granito voladiza unida a la estructura de hormigón, que la marejada destrozó. Ahora se prescindirá de esa moldura y se instalará la barandilla alineada con el cuerpo del paseo, indica González.

Proceso administrativo

Será a final de mes cuando se reserve la cantidad necesaria, con cargo al remanente de Tesorería —el ahorro municipal—, y a continuación ha de sacarse a concurso la ejecución de la obra, con un plazo para presentar ofertas y el tiempo necesario para convocar las mesas de contratación, para adjudicar la obra y ponerla en marcha. «Gustaríanos poder levar a cabo as reparacións antes do verán pero os procesos administrativos son os que son», lamenta el alcalde.

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Las ciclogénesis del arranque del año provocaron más daños en el litoral de Nigrán, que el Concello espera sufragar con ayudas que la Deputación de Pontevedra ofrece a los municipios para ese fin. Se trata del derrumbe en la ladera de Monte Lourido hacia la marisma de A Foz, que obligó en su momento a cortar el paseo que bordea el espacio natural, y de otro desprendimiento que se produjo en el sendero situado entre las playas de Patos y Prado.