Archivado el caso de presunto acoso escolar en el colegio de Baiona

Los cuatro menores de 15 años de Baiona denunciados por presunto acoso escolar a un compañero del colegio Cova Terreña y por vandalizar la vivienda de la directora del centro han sido exculpados por la justicia por falta de pruebas.

La Fiscalía de Menores de Pontevedra decretó en diciembre el archivo de la causa de supuesto bullying por «falta de requisito de perseguibilidad», es decir, no fue posible iniciar la acción penal porque la presunta víctima no presentó denuncia ni tampoco su familia, de manera que el ministerio público no puede actuar de oficio para proteger así la intimidad o autonomía del agraviado.

Sobre las pintadas, lanzamiento de huevos y pegada de carteles, la Plaza Número 1 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Pontevedra ha sobreseído en los últimos días el procedimiento al considerar que «no existen indicios suficientes que acrediten la participación de los menores» en los hechos denunciados.

Fue en octubre cuando la Guardia Civil puso en marcha una investigación tras recibir una denuncia de presunto hostigamiento por parte de cuatro chicos de 15 años a otro de 13. Al mismo tiempo se iniciaba otra para esclarecer si dos de esos menores habían atacado la vivienda de la directora con lanzamiento de huevos, pintadas y pegada de carteles.

Tras tomar declaración a todas las partes, uno y otro organismo han decidido poner fin a ambos procedimientos, de manera que los jóvenes quedan liberados de la responsabilidad civil que se les exigía.

Familias

Sus familias recuerdan que fue la directora del centro la que interpuso las denuncias a título personal sin que el otro menor ni sus padres denunciasen los hechos ni los ratificasen ante la justicia. Lamentan «el grave impacto que estas acusaciones han tenido en la vida de los menores». «Esta situación afecta a su bienestar, a su entorno escolar y social e incluso a sus actividades extraescolares; dañando claramente su imagen ante compañeros, comunidad educativa y en general toda la población donde residen».

Los familiares de los jóvenes denunciados recuerdan además el acoso escolar es un asunto de extrema gravedad que debe ser tratado con el máximo rigor y responsabilidad. La formulación de denuncias de esta naturaleza sin pruebas no solo resulta profundamente injusta, sino que también desvirtúa la importancia de un problema real».

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«Queremos restituir el honor y la reputación de nuestros hijos, dejando constancia pública de su inocencia y de la falta de fundamento de las denuncias presentadas», añaden. Confían en que las resoluciones contribuyan a cerrar el episodio y a que los chichos puedan recupera la normalidad, «libres de cualquier estigma injustamente atribuido».