Praia América se recompone

«Parece outra praia, con moita máis area que antes dos temporales». Los comentarios de los viandantes que este puente pasean por Praia América se repiten. El movimiento de toneladas y toneladas de arena por parte de la maquinaria pesada que el departamento de Costas del Estado ha desplegado por el principal arenal de Nigrán parece haberlo convertido en un lugar diferente con solo mover la desembocadura del río Muíños. Si el cauce avanzaba en una especie de meandro paralelo a las dunas ahora lo hace en perpendicular y ha dado una vuelta de 180 grados al paisaje costero nigranés, igual que lo hizo aquel cóctel de intensas borrascas y mareas vivas que en el primer mes del año lo puso todo patas arriba junto al mar y se llevó buena parte del ecosistema dunar.

«O río ía erosionando a duna pouco a pouco e cos temporais acabou por arrasala», explica el alcalde, Juan González, satisfecho del avance de los trabajos de urgencia iniciados esta semana para recuperar en lo posible lo que queda del entorno natural por importe de 220.000 euros. Está previsto que la intervención se prolongue una semana más pero los efectos del traslado de arena ya se notan considerablemente. «Agora temos unha gran explanada onte antes estaba a desembocadura do Muíños», describe el regidor.

Trabajos en la desembocaba el río Muíños para recuperar la duna. / Pedro Mina

Las excavadoras han retirado arena en la zona central de la playa, dejando un canal en línea recta para que el río desagüe hacia el mar, y los camiones se han llevado ese material a donde hasta hace poco corría el agua. Es la solución que los técnicos de Costas han puesto en marcha después de realizar un exhaustivo análisis de la evolución que este cauce ha registrado desde 1948, desde que hay registros fotográficos, hasta la actualidad. El estudio les ha permitido comprobar que el Muíños se ha movido bastantes metros a un lado y a otro a lo largo de los años por diferentes factores pero nunca había amenazado la duna hasta el punto de producir estos desprendimientos. Los expertos han concluido que el desplazamiento del caudal es la solución menos dañina para las dunas, la que provoca una menor erosión.

Los técnicos han analizado la evolución desde 1948 para llevar el río por el trazado más favorable para las dunas

Entre las causas de ese desplazamiento del torrente, expertos como el biólogo Juan Hermida, profesor y director del Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), había apuntado al «gran hidrodinamismo» del Muíños por la confluencia de las aguas procedentes del cauce y de las corrientes marinas. Un fenómeno natural que en los últimos años se ha acentuado por el desarrollo del parque empresarial Porto do Molle, dado que la construcción del polígono empresarial eliminó un humedal que siempre había servido «como esponxa» que absorbía la lluvia y regulaba la llegada de agua al río.

Además de recolocar la arena, las tareas previstas incluyen eliminar uno de los accesos peatonales intermedios en el Campo das Redes para habilitar solo los dos de los extremos y crear así un bloque único de duna protegido mediante una malla. Se reparará además la pasarela de madera a la arena.

Y mientras esta actuación de emergencia está en marcha, el organismo estatal evalúa una alternativa a largo plazo que permita crecer al ecosistema dunar y proteger el arenal del cambio climático. Entre las medidas que contemplará ese proyecto se encuentra la eliminación de zonas de aparcamiento y de tramos del paseo.